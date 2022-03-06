Çelik'ten 'Zafer Partisi' açıklaması: Teklif geldi ancak…

Şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Zafer Partisi'ne katıldığına dair iddiaları yalandı.

Oda TV’ye konuşan Çelik, Zafer Partisi'nin Suriyeliler dahil desteklediği politikalarının olduğunu belirterek, "Herhangi bir siyasi partiye katılmadım, benim işim sadece müzik" dedi. Zafer Partisi'ne katılması yönünde bir teklif geldiğini açıklayan Çelik Erişçi "Ben bir müzik insanıyım ve şu anda politika ile ilgili bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Çelik şunları söyledi:

"Herhangi bir siyasi partiye katılmadım, benim işim sadece müzik. Her sorumluluk sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de bu ülke için bir takım düşüncelerim ve fikirlerim var. Bunlara yakın olan görüşleri elbette destekliyorum. Türkiye'de bu kadar yüksek oranda Suriyeli'nin olmasını doğru bulmuyorum. Bu anlamda da Zafer Partisi'nin bu konuya ilişkin çıkışlarını ve politikalarını son derece doğru buluyorum ve destekliyorum. Desteklediğim başka görüşleri de var. Başta Ümit Özdağ olmak üzere partide çok kıymetli insanlar var. Kendileriyle bir arada bulundum. Kendilerinden partiye katılmam yönünde bir talep oldu. Ancak ben bir müzik insanıyım ve şu anda politika ile ilgili bir şey düşünmüyorum."