-ÇELİK: SALDIRI TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINA YÖNELİK BURSA (A.A) - 31.10.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Taksim'deki olayın Türkiye'nin istikrarına, birliğine dönük menfur bir saldırı olduğunu söyledi. Çelik, partisinin Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Bursa İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısından önce basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''terör örgütünün eylemsizlik kararı ve Taksim'deki patlamayla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Çelik, şöyle konuştu: ''Terör örgütünün eylemsizlik kararının devletin nezdinde ne itibarı olabilir ki? Kendi aldıkları karar, kendi bozdukları karar. Kendi kendilerine yürüttükleri bir takvim. Bizim açımızdan bağlayıcı yönü olmayan bir durum. Taksim'deki olay, Türkiye'nin istikrarına, birliğine dönük menfur bir saldırıdır. Kesin olarak şunu ifade edebiliriz ki, Türkiye'nin istikrarını, huzurunu bozmaya dönük bir çabadır. Tek teselli hayatını kaybeden vatandaşın olmamasıdır. Bugüne kadar hiç faili meçhul cinayet ve saldırı bizim dönemimizde kalmadı, bu da aydınlatılacak. Şer odakları, şer yuvaları millete bu tezgahları kuranların, birbir açığa çıkarılacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Hiçbirimizin endişesi yok. Siyasi istikrar Türkiye'de her türlü denemelere rağmen bozulamadı. Ekonomik istikrar da sağlıklı bir şekilde gidiyor. Burada yapılmak istenen, bu süreç içinde, kargaşa ortamı, güven bunalımı oluşturmaktır, ancak buna da muvaffak olamayacaklar. Yaralılara acil şifalar diliyorum.'' -BAŞÖRTÜSÜ KONUSU VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ- Başörtüsü konusu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının hatırlatılması üzerine Bakan Çelik, bu konunun muhalefetin zikzaklarıyla dolu bir konu olduğunu belirtti. Muhalefetin, sağlıklı bir yol izlemediğini ifade eden Bakan Çelik, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla köklü değişmelerin, köklü reformların, demokrasi çıtasının daha da yükseltileceği 2011 seçimlerinden sonra tümden bir anayasa değişikliği masaya yatırılacak. Bütün partiler de buna 'evet' diyor. Demokratikleşme konusunda atılması gereken adımlar, önümüzdeki 7-8 ay sonrasında yoğun bir şekilde tekrar masaya yatırılacak.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla verdiği resepsiyona TSK mensuplarının katılmamasıyla ilgili olarak da Çelik, ''Ben doğru bulmuyorum. Cumhurun kararı ortadadır, Başkomutan yerindedir. Bu kadar olup bitenlerden sonra yeni bir tartışma alanı, tablosunun açılmasını istemiyorum. Milletimiz, huzur istiyor. Milletimizin Türkiye'nin geri dönüşüyle ilgili kaygısı, sıkıntısı yok. Ülke ileri gidiyor. Çağdaş dünyayla bütünleşmeye çalışıyor'' dedi. -DSP GENEL BAŞKANI TÜRKER DSP Genel Başkanı Masum Türker de yaptığı yazılı açıklamada Taksim'deki bombalı saldırıyı kınadı. Bu olayın herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Türker, şunları kaydetti: ''Bu hain saldırıyı nefretle kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler bilmelidir ki ülkemiz bu tür tehditlere hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Terör bir insanlık suçudur ve insanın en kutsal hakkı olan yaşam hakkını elinden alarak belli kesimlerin amaçlarına acımasızca hizmet eden bir araçtır. Ancak hain emellerine ulaşmak için teröre başvuranlar ve onları destekleyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini, insanlarımızın dayanışmasını ve ulusumuzun direncini hiçbir zaman kıramayacaklarını iyi bilmelidirler. Ülkemizin güvenliğini sağlamakla yükümlü olan hükümeti, bir daha bu tür hain saldırıların canımızı yakmaması için terörle mücadele amacıyla içeride ve dışarıda daha etkin önlemler almaya ve somut adımlar atmaya davet ediyorum.'' -TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Taksim’deki saldırıyı nefretle kınadığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü kırmaya, huzurunu bozmaya ve kalkınma hedeflerimizden uzaklaştırmaya yönelik bu tür eylemlerin, insanlık suçu olarak tarihe yazılmaktan öteye gidemeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şunları dile getirdi: ''Bir teröristin üzerindeki bombayı Taksim Meydanı’nda patlatması neticesinde 15’i polis olmak üzere, 32 vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tek tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. Terörist eylemlerin ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya gücünün yetmeyeceğini her zaman ifade ettik. Yine edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. Dünyaya örnek olacak bir Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan ve dünyanın en ileri, en çağdaş çizgilerini kendisine hedef edinen ülkemiz, terörist saldırılara karşı her zaman dimdik durmuş, halkımız huzurunu bozmaya çalışanlara en güzel cevabı kenetlenerek ve bu tarz saldırıları lanetleyerek vermiştir. Bu tür çirkin saldırılar, insanlık onurunu kanatan suçlar olmaktan öteye gidemeyecek.'' -GALATASARAY BOMBALI SALDIRIYI KINADI Galatasaray Kulübü, bu sabah Taksim Meydanı'nda meydana gelen ve 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan kınama mesajında, ''İstanbul Taksim Meydanı İstiklal Caddesi'nde bu sabah, sürekli görev yapan çevik kuvvet ekibine yapılan saldırı sonucunda 17'si sivil, 15'i polis memuru olan 32 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Terörü bir kez daha nefretle ve şiddetle kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz'' denildi.