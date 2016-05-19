Çelik: Oya Aydoğan’ın cenazesine en doğal halimle gittim

Oya Aydoğan’ın cenazesinde uzun sakallarıyla dikkat çeken Çelik, görüntüsünü eleştirenlere yanıt verdi. Şarkıcı, “Yahu en doğal halimizle cenazeye gittik... Kimi demiş ‘Nakşıbendî oldu’ kimi demiş ‘Uzamış saçları ile dikkat çekti’... Benim saçım 17 yaşından beri uzun, askerlik hariç... Bir insan cenazeye nasıl gider? Hangi kıyafeti giyer? Öncesinde kuaföre falan mı gider” dedi.

Uzamış ve beyazlamış sakalı ile Çelik için sosyal medyada 28 Şubat döneminde gündem olan Müslüm Gündüz benzetmesi yapılmıştı.

Sık sık imaj değişiklileri ile gündeme olan Çelik'ten fotoğraflar...