Çelik, muhalefetten türban randevusu isteyecek

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yarın yada öbür gün CHP, MHP ve BDP'den türban yasağıyla ilgili görüşmek için randevu talep edeceğini açıkladı. Çelik, AKP MYK sonrasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamaları özetle şöyle:



CHP’den bu hafta içi üç siyasi partiden randevu talep edeceğiz. ıllardır kılık kıyafet problemi var. Efendim şu olur mu bu olmaz mı? Cumhurbaşkanı’nın 29 Ekim davetini bile buna bağlıyorlar. Cumhurbaşkanı bir davette bulunuyor, siz diyorsunuz ki burada Türkiye Cumhuriyet’i yazmıyor. Cumhuriyet olmadan cumhurbaşkanı olur mu? Orada kral mı yazıyor?



Meselemiz neyse ona yoğunlaşalım. Biz CHP’ye de MHP’ye de BDP’ye de gideceğiz. Belki yarın belki daha sonraki gün görüşme talebinde bulunacaklar. Neler yapılabileceği konusunda görüşülecek. İyi niyetle bu mesele Türkiye’nin gündeminden çıkar. Biz de enerjimizi tüketmemiş oluruz.





CHP: Talep gelirse görüşürüz



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Suha Okay, AKP'den grup başkanvekilleri düzeyinde başörtüsü sorununa ilişkin görüşme talebi gelmesi halinde buna olumlu yanıt vereceklerini söyledi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Okay, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



Bir gazetecinin, “İktidar partisi grup başkanvekillerinin, başörtüsü sorununa yönelik CHP grup başkanvekilleriyle görüşme talebinde bulunmaları halinde ne yanıt verileceğini” sorması üzerine Okay, “Siyasi nezaket gereği böyle bir talep gelirse çok doğal ki arkadaşlarımız görüşürler” dedi. Okay, ancak ziyaretin gerçekleşmiş olmasının herşeyin bir mutabakatla sonuçlanacağı anlamına gelmediğini de ifade etti.