-ÇELİK: MECLİSİN ÜÇTE İKİSİ ADAY DEĞİL ŞANLIURFA (A.A) - 20.04.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, CHP'nin, TBMM'nin olağanüstü toplanması çağrısına ilişkin, ''Meclis 12 Haziran'a kadar her an toplanabilir, fakat gerçekçi olmak gerekiyor, şu anda belki de meclisin üçte ikisi aday değil. Aday olmayan meclisin kolay toplanmasının, oradan beklenen kararların çıkmasının güçlüğünü, zorluğunu herkes bilmektedir'' dedi. Çelik, partisinin il başkanlığınca düzenlenen ''Aday Tanıtım Toplantısı''nın ardından kentteki temasları çerçevesinde ilk olarak Vali Nuri Okutan'ı makamında ziyaret etti. Valiliğe gelişinde polis merasim birliğince karşılanan Çelik, ''Valilik Şeref Defteri''ni imzaladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından yürüyerek beraberinde AK Parti milletvekili adaylarıyla birlikte Şanlıurfa Belediyesine geçen Faruk Çelik, yolda esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret edip, bir süre görüşen Çelik, gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı. Faruk Çelik, bir gazetecinin ''Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne alınması ve Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'ye katılması konusunda bir çalışmanız olacak mı?'' şeklindeki sorusuna, AK Parti iktidarı döneminde yerel yönetimlerle ilgili önemli reformlara imza attıklarını belirtti. 13 Haziran'dan itibaren illerin yeniden masaya yatırılacağını ve potansiyellerinin dikkate alınarak, şartlarının daha da iyileştirilmesi, daha vizyonel illere dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yürüteceklerini bildiren Çelik, ''Şanlıurfa da bunların içinde olan bir ilimizdir. İnşallah yeni dönem içinde bunu konuşuruz. Diğer konular siyasi değerlendirmelerdir. Bundan sonra sürekli burada olacağız, süreç içerisinde konuşacağımız konulardır. Bunları nezaket ziyareti içerisinde değerlendirmeyi uygun bulmadığımı ifade ediyorum'' dedi. Belediye Başkanı Fakıbaba ise Bakan Çelik'in adaylığının Şanlıurfa için bir şans olduğunu belirterek, ''Bağımsız belediyle başkanı olarak, amaç üzüm yemektir bağcıyı dövmek değil. Biz her zaman devletimizin, hükümetimizin ve halkımızın emrindeyiz. Hepimizin amacı Urfa'yı daha iyi yere getirmektir. Böyle bir anlayışa sahip Bakanımız ve milletvekili adaylarımız olduğu için mutluyum. Öyle veya böyle önemli değil, ben bu memleketin çocuğuyum. Bağımsız olarak da en iyi şekilde Bakanımızın emrinde olacağımdan büyük gurur duyacağım'' şeklinde konuştu. -CHP'NİN TEKLİFİ Devlet Bakanı Faruk Çelik, CHP'nin TBMM'nin olağanüstü toplanması çağrısını da değerlendirdi. ''Meclis 12 Haziran'a kadar her an toplanabilir'' diyen Çelik, şöyle devam etti: ''Fakat gerçekçi olmak gerekiyor; şu anda meclisin belki de üçte ikisi aday değil. Aday olmayan meclisin kolay toplanması ve oradan beklenen kararların çıkmasının güçlüğünü, zorluğunu da herkes bilmektedir. Bunları seçim öncesi politik yaklaşımlar olarak değerlendiriyorum. YSK'nın nihai kararları kesin. Bu kararla ilgili beklenen hukuki evrakların, itirazların ve olumlu cevaplarının YSK tarafından değerlendirilip, bir nihai karara varacakları şeklindeki tabloyu, netice itibariyle bekliyoruz. Umarım toplumsal huzur, barış ve hukuk devleti çerçevesinde barışa katkı sağlayacak bir gelişme olur.'' Çelik, daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesinde bulunan bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.