Çelik: KDP'nin desteğini önemli buluyoruz

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin her alanda desteğini önemsediklerini belirterek, ''PKK terör örgütünün, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı Kuzey Irak yönetiminin desteğini önemli buluyoruz'' dedi.



Çelik, Kuzey Irak Yerel Yönetimi KDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hemin Hawrami başkanlığındaki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.



Görüşmenin ardından Hawrami ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çelik, AK Parti ve KDP arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, KDP kongresine AK Parti'yi temsilen gittiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Irak ziyaretinde Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile önemli görüşmeler yaptığını anımsattı.



Hawrami ile görüşmenin KDP ve AK Parti arasındaki en üst düzeydeki görüşmelerden birinin daha gerçekleştiğini ifade eden Çelik, görüşmede Türkiye'nin bölge, Irak ve Kuzey Irak ilişkileri ile AK Parti ve KDP arasındaki ilişkilerin konuşulduğunu anlattı.



''AK Parti olarak KDP ile birçok noktada işbirliği geliştirmeyi düşünüyoruz'' diyen Çelik, şöyle konuştu:



''Bu işbirliği sadece partiler arasındaki formen ilişkiyle kalmayacaktır. Kadın kollarımız, gençlik kollarımızın karşılıklı faaliyetleri noktasında insanlarımızın daha çok birbiriyle kaynaşmasını hedefleyen ilişkiler olmasını istiyoruz. Kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkileri bir bütün olarak ele alıyoruz. Türkiye, Kuzey Irak'ın güvenliğine, gelişmesine ve zenginleşmesine büyük önem veriyor. Biz, KDP'nin bölge sorunlarına, Irak'ın bütünlüğüne dönük stratejisini önemli buluyor ve destekliyoruz. Bölgemizde çok önemli gelişmeler olurken KDP ortaya koyduğu barışçıl stratejiyle bölgedeki pek çok siyasi harekete örnek teşkil edebilecek bir vizyon ortaya koymaktadır.''



PKK terör örgütünün Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı Kuzey Irak yönetiminin desteğini önemli bulduklarını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:



''Başkan Barzani'nin 'PKK, Türkiye ile Kuzey Irak'ın ilişkilerinin gelişmesine engel oldu' şeklindeki ifadesini halkımız takdirle karşılamıştır. PKK terör örgütünün, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı Kuzey Irak yönetiminin desteğini önemli buluyoruz. Irak'taki Maliki hükümetinin mezhepçiliğe dayalı stratejilerinin Irak ve Türkiye ilişkilerine verdiği zarar konusunda açık ve net ifadeler Sayın Başbakanımız tarafından ortaya konuldu. Irak'ta istikrarın sağlanabilmesi, Irak'ın müreffeh geleceğinin kurulması bakımından, Irak'ta hiçbir hükümetin etnik veya mezhep temelli siyaset gütmemesi gerekiyor. Kuzey Irak yönetiminin Irak'ta mezhepçi ya da etnik temelli gelişmeler karşısında Irak'ın bütünlüğüne dönük, bütünlüğünü tesis etmeye yönelik ifadelerini çok önemli buluyoruz.



Irak'taki krizden müzakere yoluyla çıkılması konusunda siyasi grup liderlerinin biraraya gelmesini bekliyoruz. Barzani'nin önerisi doğrultusunda bu toplantının Erbil'de yapılmasına destek veriyoruz. Irak'ta birtakım itilaflı bölgeler var, buralarla ilgili problemlerin çözümü noktasında Türkiye yapıcı bir rol oynayacaktır. KDP ile ilişkilerimizi olabilecek en üst seviyeye her alanda çıkartacağız.''





KDP'li Hawrami'nin konuşması



Kuzey Irak Yerel Yönetimi KDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hemin Hawrami de AK Parti ve KDP arasındaki ilişkileri ileri seviyelere getirmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, iyi ilişkileri barış için kullanmak istediklerini söyledi.



''Bizim mesajımız barış ve daha fazla demokrasi içindir'' diyen Hawrami, şiddetin hiçbir kesime hizmet etmediğini, hangi parti olursa olsun şiddet ile başarı sağlayamayacağını kaydetti.

Türkiye'nin Kuzey Irak ve Irak halkı için çok önemli bir stratejik partner olduğunu vurgulayan Hawrami, Türkiye ile daha güçlü politik, siyasi ve ekonomik ilişkiler içerisinde olmak istedirlerini belirtti.

KDP olarak Irak'ta var olan problemlerin çözümü için çalıştıklarını, Irak anayasasına göre problemlerin halledilmesini istediklerini ifade eden Hawrami, ''Irak bir daha tek kişi, tek parti tarafından yönetilmemelidir. Bütün etnik gruplar yönetimin içinde olmalıdır. Bu Irak'ı daha da güçlendirecektir'' dedi.

Suriye'deki Kürtler konusunda da KDP olarak herhangi bir görüşü empoze etmek istemediklerini vurgulayan Hawrami, Suriye'deki Kürtlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Hawrami, ''Biz onları birleşik Suriye olarak görmek istiyoruz, demokratik Suriye olarak görmek istiyoruz'' dedi.

Hawrami, bir gazetecinin ''Barzani'nin, Nevruz Bayramı'nda Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceği yönünde haberler çıktı, bu ne kadar doğru?'' sorusuna, ''Bunlar asılsız haberlerdir. Kuzey Irak, Irak anayasasına göre Irak'ın bir parçası olmaya devam edecektir'' yanıtını verdi.





