-ÇELİK KASADAN 4 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK BURSA (A.A) - 31.10.2010 - Bursa'da bir tekstil fabrikasının çelik kasasından 4 milyon dolar çalındı. Alınan bilgiye göre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının çalışanları, sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde polisi arayarak hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis, yaptığı incelemede, iş yeri deposunun demir kapısının sert bir cisimle zorlanarak açılmak suretiyle içeri girildiğini ve 3. katta bulunan ofisteki 50'ye 50 santimetre ebadında çelik para kasasının anahtarla açıldığını tespit etti. Yapılan araştırmada çelik kasada bulunan 4 milyon doların çalındığını belirleyen polis, çevrede yapılan araştırma sırasında poşetler içinde toplam 1 milyon 467 bin 900 doları, gizlendiği yerde buldu. Bulunan para, fabrika sahibi S.S'ye teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin paraları sakladıkları yerden almaya geleceklerini düşünen polis, fabrikada pusu kurarak zanlıların gelmesini bekledi. Uzun bir bekleyişin ardından bir otomobille 4 kişi fabrikaya geldi ve 3 kişi araçtan inerek paraların saklandığı yere gitti. Burada bekleyen polis, E.D, E.S. ve A.N'yi fabrikada, E.D'yi ise otomobille olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakaladı. Olayla ilgili firarda olan ancak kimlikleri tespit edilen 2 kişinin arandığı, çalınan paranın geri kalan kısmının bunlarda olduğu öğrenildi.