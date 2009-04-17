Çelik-İş'ten Kart'a yanıt

Çelik-İş Sendikası Yönetim Kurulu, dünyada etkili olan ekonomik krize rağmen Eti Alüminyum Fabrikası'ndan tek bir işçi çıkartılmasına izin verilmediğini belirtti.



Çelik-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın 15 Nisan'da TBMM'de Seydişehir Eti Alüminyum Özelleştirmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği iddia edildi.



CHP Konya Milletvekili Kart'ın, Konya'da kurulu olan ve Çelik-İş Sendikasının örgütlü bulunduğu Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri üzerinden politika yaparak kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ekonomik kriz tüm sektörleri etkilerken, işsiz sayısı resmi rakamlara göre yüzde 15,5'lerle tüm zamanların rekorunu kırarken özelleştirmeden sonra bugün gelinen noktada Seydişehir Alüminyum Fabrikasında tek bir işçi çıkartılmamıştır. Modernizasyon çalışmaları devam ederken stratejik bir ürün olan alüminyum, Seydişehir'de üretilerek yöreye ve ülkemize umut kapısı, bin 500 civarında arkadaşımıza ekmek kapısı olmaktadır. Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikasının içinin boşaltıldığı gibi safsatalara rağmen, ülkemizde örneklerine çok rastladığımız, özelleştirme sonrası kapatılan iş yerlerine inat, sessizce var olmanın haklı gururunu yaşamaktadır."



Çelik-İş Sendikası'nın, ekmeğin politikanın bir aracı haline gelmesine bugüne kadar izin vermediğine işaret edilen açıklamada, sendikanın sesini duyuramadığı durumlarda eylem yaparak gereken cevabı verdiği ifade edildi.



Özelleştirme sonrasında Çelik-İş Sendikası'nın istihdamın devamı noktasında mücadele ederken, çalışan işçileri 4/C kadrolarına geçmemeleri konusunda uyardığı hatırlatılan açıklama, şöyle devam etti:



"Sayın Atilla Kart, yaptığı basın açıklamasında sendikanın özelleştirme sonrasında alıcı firma ile fiilen işbirliği içine girdiğini belirtmektedir. Seydişehir Alüminyum'un üretime devam etmesinin sağlanması ve istihdamın devamı konusunda gereken her türlü önlemi dün aldığı gibi Çelik-İş Sendikası bugün de almıştır. Sendikamız, üretimin ve istihdamın devamı noktasında elbette ki gerekirse işbirliğine gidecek çalışan arkadaşlarımızın lehine işbirliğinin tıkandığı noktada eylemler yapacaktır."

