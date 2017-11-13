Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: Yerli otomobil konusunda işçilerimizin kendilerine güveni tam

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - ÇELİK-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yerli otomobil konusundaki hareketliliğin, Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan metal sektöründeki işçileri heyecanlandırdığını söyledi. Değirmenci, \"Söz konusu yerlilik olunca, metal işçisi arasında bir heyecan yaşandığını gördük. Yerli otomobil konusunda işçilerimizin kendilerine olan güveni ise tam\" dedi.

Aralarında otomotiv firmalarının da bulunduğu metal-iş kolundaki birçok iş yerinde örgütlü olan Çelik-İş Sendikası\'nın Genel Başkanı Değirmenci, yerli otomobil üretimi konusunda harekete geçilmiş olmasının ülke için dönüm noktası olduğunu belirtti. Değirmenci, \"Yerli otomobil konusunda Türkiye olarak çok geç kaldık. Genç ve nitelikli bir nüfusu olan, işçisiyle işvereniyle her türlü bilgi ve deneyimi bünyesinde bulunduran 80 milyonluk bir ülkenin henüz yerli otomobili olmaması gerçekten üzüntü vericidir. Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobildeki ısrarı ve çabaları için kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler, bu ülkenin üreten gücü olarak bu ülkenin fedakar işçileri olarak yerli otomobilin yapımı aşamasında her türlü desteği vermeye hazırız\" diye konuştu.

Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki örgütlü fabrikaları gezerek, işçilerle konuştuklarını anlatan Değirmenci, \"Söz konusu yerlilik olunca, metal işçisi arasında bir heyecan yaşandığını gördük. Yerli otomobil konusunda işçilerimizin, kendilerine olan güveni ise tam. Tıpkı Türk halkı gibi onlar da artık üretim aşamasına geçilmesini sabırsızlıkla bekliyor” dedi. Birçok alanda Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kurtulmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, şunları söyledi:

\"Bugün ülke olarak üretmiş olduğumuz İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), yerliliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Zamanında ABD’nin ülkemize vermediği İHA’lar yüzünden askerimiz, polisimiz şehit düştü. Bugün ise İHA ve SİHA’larla terörle mücadelede başarılar elde ediliyor. Bu araçları üreten güç, yerli otomobili hayli hayli üretir, hatta bu alanda söz sahibi bile olur.\"



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