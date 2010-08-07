-ÇELİK: ''HALKIN VİCDAN MAHKEMESİNE MÜRACAAT'' TBMM (A.A) - 08.07.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Anayasa Mahkemesinin kararını değerlendirirken, ''Anayasa Mahkemesinin üzerinde olan halkın, vicdan mahkemesine müracaat zamanıdır'' dedi. Gazetecilerin, Anayasa Mahkemesinin kararına ilişkin sorularını yanıtlayan Çelik, Anayasa Mahkemesinin esas denetimi yapamayacağı, şekli denetim yapabileceği yönündeki düzenlemenin açık olduğunu söyledi. Çelik, Anayasa Mahkemesinin yetki aşımına gittiğini, TBMM'nin yetkisinde, iradesinde olan bir meseleyi, kendi yetkisine alarak karar verdiğini ifade etti. Hukuk devletinde keyfiliğin söz konusu olamayacağına işaret eden Çelik, hukukun üstünlüğü kavramının öncelikle Anayasa Mahkemesi tarafından gözetilmesi gerektiğini kaydetti. Anayasa Mahkemesinin bütün mahkeme ve kurumlara bu yönüyle örnek olmasını dile getiren Çelik, ''İşin usulü açısından eleştirilerimiz var. Ama bütün bu usul tartışmalarına rağmen, Anayasa Mahkemesinin, yetkisinde olmayan bir meseleyi kendi yetkisine alması ve karar vermesini eleştiriyoruz. Ancak bu paket önemli, ciddi bir pakettir. 12 Eylül Anayasasından bu ülkenin kısmen de kurtulması için 12 Eylül de halkımız sandık başına gidecek ve kararını verecektir'' diye konuştu. -''HALKIN VİCDAN MAHKEMESİ''- Anayasa Mahkemesinin üzerinde başka bir mahkeme olmadığını, temyize gidilmesinin söz konusu olamayacağını, verilen kararın herkes tarafından ciddiye alınması ve uygulanması gerektiğini ifade eden Çelik, ''Anayasa Mahkemesinin üzerinde olan bir mahkeme var. o da halkın vicdan mahkemesidir. O mahkemeye şimdi müracaat zamanıdır ve o mahkeme de ümit ediyorum ki gereken kararı verecektir'' dedi. -''REFERANDUM SEÇİM DEĞİLDİR''- Hüseyin Çelik, referandumun, milletvekili ya da bir yerel seçim olmadığını, belli bir konuda halkın kararını almak anlamına geldiğini söyledi. Referandumun ''güvenoyu'' olduğu kanaatini taşımadığını belirten Çelik, ''Çünkü AK Parti'li olmayıp da bu referandumda 'evet' oyu kullanacak çok sayıda insan biliyorum. Bunu açıkça ifade edenler var. Diyelim ki; referandumda ''yüzde 60 evet'' dedik. Bu AK Parti'nin oyu olmayacaktır. Bunu herkes biliyor. CHP, MHP, BDP ya da başka siyasi partilerin yönetimleri, 'öyle' ya da 'böyle' deseler de hiç kimse milletin vicdanına ipotek koyamaz. Bunu güvenoyu olarak değerlendirmek, kesinlikle doğru yaklaşım değil'' diye konuştu.