-Çelik: Gündemin anayasa olmasında uzlaştık ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yeni anayasa çalışmasıyla ilgili ''CHP ile Meclis'in açıldığı andan itibaren ilk ve temel gündeminin yeni anayasa olması gerektiği konusunda, Uzlaşma Komisyonunun ön şartsız toplanması gerektiği konusunda tam mutabakata vardık'' dedi. Çelik, AK Parti ve CHP heyetleri arasında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İktidar partisi olarak sadece uzmanların görüşlerinin alındığı bir anayasa yapılmasından yana olmadıklarını belirten Çelik, ''Uzmanlarımızın çok değerli görüşleri var. Şimdiye kadar pek çok rapor yayımlandı, pek çok çalışma yapıldı. Türkiye'nin çok kuvvetli bir anayasa tecrübesi var. Ama biz Uzlaşma Komisyonunun mümkün olduğunca Meclis'in dışındaki partiler, sivil toplum örgütleri başka kuruluşlar başta olmak üzere ama esas olarak doğrudan vatandaşımıza ulaşarak bu verileri toplaması gerektiğini düşünüyoruz. CHP ile Meclis'in açıldığı andan itibaren ilk ve temel gündeminin yeni anayasa olması gerektiği konusunda, Uzlaşma Komisyonunun ön şartsız toplanması gerektiği konusunda tam mutabakata vardık.'' Çelik, bundan sonraki süreçte TBMM Başkanı'nın başkanlığında Uzlaşma Komisyonunun kendi yöntemini ve gündemini belirlemekte yetki sahibi olduğunu belirterek, hiçbir siyasi partinin çalışmasının Uzlaşma Komisyonunun çalışmasını ikame eden, onun yetkisini paylaşan bir nitelikte olmadığını belirtti. Ancak siyasi partilerin Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına katkı vermesi ve pozitif bir atmosfer oluşturması gerektiğini vurulayan Çelik, şöyle devam etti: ''Yeni anayasa konusunda milletimizin büyük bir beklentisi var. 'Yeni anayasa gündemi ne oldu?', 'Siyasi partiler bu konuda gündemi soğutmasınlar bir an evvel temasa başlasınlar' diye. Bizim temasımız, randevu taleplerimiz bu çerçevededir. Meclis Başkanlığının başkanlığında başlatılan sürece siyasi partiler olarak biz katkımızı yapmak durumundayız. Pozitif bir iklim yaratmak durumundayız.'' Yeni anayasa meselesinin, siyasetten ve siyasi partiler arasındaki diğer gündem maddelerinden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini belirten Çelik, siyasi partiler arasında gerilimler olmasının, siyasetin doğası gereği olduğunu, fakat yeni anayasa yapım sürecinin tüm bu tartışmalardan ve diğer gündem maddelerinden bağımsız olarak işlemesi gerektiğini düşündüklerini söyleyerek, ''Bir yıl içerisinde sonuca ulaşılması gerektiğini CHP heyeti ile paylaştık' dedi. Çelik, bir gazetecinin sorusu üzerine de ''İçerikle ilgili hiçbir şey konuşmadık. İçerik Uzlaşma Komisyonunun işidir'' yanıtını verdi.