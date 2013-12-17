Çelik: Gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekeni yapacağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, İstanbul ve Ankara'da bu sabah düzenlenen, 3 bakanın çocuğu ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunu, "İktidarımız, iş başına geldiği günden beri, yolsuzluk ve usulsüzlükler konusunda azami hassasiyet göstermiş, bundan sonra da aynı hassasiyeti göstereceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hukuk devletinde, herkes hukuk önünde eşittir. AK Parti olarak gerçeğin ortaya çıkarılması hususunda yapılması gerekenlerin eksiksiz yapılmasını istiyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Çelik, şunları söyledi:



"İktidarımız, iş başına geldiği günden beri, yolsuzluk ve usulsüzlükler konusunda azami hassasiyet göstermiş, bundan sonra da aynı hassasiyeti göstereceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hukuk devletinde, herkes hukuk önünde eşittir. Ak Parti olarak gerçeğin ortaya çıkarılması hususunda yapılması gerekenlerin eksiksiz yapılmasını istiyoruz. İnsanlar hakkında, bağımsız yargı nihai karar tesis etmeden, masumiyet karinesinin gözardı edilmemesi gerektiği hususu da unutulmamalıdır."