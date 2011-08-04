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Ekonomi

ÇELİK: DÜZENLEME EKİMDE TBMM'DE OLACAK ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 16:00

-ÇELİK: DÜZENLEME EKİMDE TBMM'DE OLACAK ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu sözleşme süreciyle ilgili eylül ayının ikinci yarısında bu düzenlemeyi Bakanlar Kuruluna sunacaklarını, 1 Ekim'den itibaren konunun TBMM komisyonlarında ve Genel Kurulda tartışılarak yasalaşması sürecini tamamlamış olacaklarını bildirdi. Bakan Çelik, memur konfederasyonlarının genel başkanlarıyla Bakanlıkta bir araya gelerek, toplu sözleşme hakkının kullanımı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, teknik heyetlerin 8 Ağustos'ta, üç memur konfederasyonunun katılımıyla Bakanlık bünyesinde çalışmaya başlayacaklarını bildirdi. Çelik, 8 Ağustos'ta bu çalışmalar bitirildikten sonra üç konfederasyonun görüşleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerinin yine bir toplantıda gündeme getirileceğini belirtti. Çelik, bu toplantının da ağustosun sonu eylül ayının ilk haftalarında yapılacağını söyledi. Eylül ayının ikinci yarısında bu düzenlemeyi Bakanlar Kuruluna sunacaklarını, 1 Ekim'den itibaren konunun TBMM komisyonlarında ve genel kurulda tartışılarak yasalaşması sürecini tamamlamış olacaklarını ifade eden Çelik, ''Umarım güzel başlayan bu süreci yine sağlıklı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını birlikte gerçekleştirmiş olacağız'' diye konuştu. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, ''15 Ağustos itibariyle toplu görüşme olmayacak. Hukuki bir sorun çıkmaz mı? Bu yıl ücret artışları nasıl belirlenecek? Toplu sözleşme konusunda Meclis yasa çıkaramazsa ne olacak?'' şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: ''15 Ağustos yasal düzenleme, anayasa değişikliğinden dolayı bizim, hepimizin ortak görüşü bu. Bir üst norm olarak yapılan bu değişiklikten dolayı mutlak suretle uyum yasalarının çıkarılması şeklinde görüşümüz var. İkinci ihtimali düşünmüyoruz çünkü Hükümetin de bu konuda kararlılığı ortada. Madem referandum ve sonrasında anayasa değişikliği gerçekleşti, buna paralel olarak bu düzenlemenin gerçekleştirilmesi ve toplu sözleşmenin ilgili mevzuatı 2011 yılı içerisinde tamamlanması ve 1 Ocak itibariyle yeni bir sistemin yürürlüğe girmesi şeklindeki irademiz kamuoyu ile paylaştığımız bir iradedir.'' Bakan Çelik, ''Toplu sözleşme uygulaması ekim-kasım gibi görülüyor. Bütçe bu dönemde belirlenmiş olmaz mı?'' sorusu üzerine, ''Bu çalışmalarımızı Bakanlık olarak değil, Bakanlıklar olarak değerlendirmekte yarar var. Çünkü toplu sözleşmeler Hükümetimizi de ilgilendiren görüşmeler. Bu çalışmalarımızı ilgili bakan arkadaşlarımızla sürdüreceğimizin bilinmesinde yarar var'' dedi.

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