-Çelik: Çok şükür işsizlik azalıyor AĞRI (A.A) - 06.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Çok şükür Türkiye'de işsizlik azalıyor. Türkiye Cumhuriyeti büyüyor, gelişiyor ve kredi notumuz artıyor'' dedi. Çeşitli gezi ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Çelik, Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, ilin sorunlarına ilişkin brifing aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yerlikaya, Bakan Çelik'e İshak Paşa Sarayı tablosu ile Nuh'un Gemisi maketini hediye etti. Bakan Çelik, valilik salonundaki sergiyi gezdikten sonra Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı ziyaret etti. Daha sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binasının açılışı ile İş-Kur destekli Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 2 bin kişinin işe başlatılması programlarına katılan Bakan Çelik, burada yaptığı konuşmada, serhat şehri olan Ağrı'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Son 9 yılda Türkiye'nin adeta yeniden inşa edildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: ''Öyle tahmin ediyorum, hepiniz gerek Ağrı'ya bakarak, gerek çevre illere bakarak Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri izleyerek, bu değişimi görüyor ve izliyorsunuz. Maalesef geçmişteki 40-50 yılın önemli bölümünü kötü kullandık. Gerektiği gibi bu yılları değerlendiremedik. Eller aya gitti bu yıllarda, biz yaya kaldık maalesef. Ülke iyi yönetilemedi. Ülkede siyasi kavgalar, ülkede koalisyon kavgaları, ülkede 'sen ben' kavgaları, çatışmaları yaşandı. Ve birçok dengesizlikler, birçok adaletsizlikler ne yazık ki bu dönemlerde gerçekleşti. Siyaset kurumu da kaybetti, milletimiz de kaybetti, devletimiz de kaybetti. Bu tespiti yapmak durumundayız.'' Çelik, ''90'lı yıllarda milletvekilleri rozetlerini takıp Ankara'nın caddelerinde gezemiyorlardı. Kırmızı plakalı arabalara bakanlar binemiyorlardı, yöneticiler binemiyorlardı. Siyaset kurumunu kendi elimizle tahrip ettik sen ben çekişmelerinden dolayı. Peki ülkeye zararı oldu mu? Bunun tabii ki oldu. Yatırım mı olacak Bursa'ya. Yatırım mı olacak Kocaeli'ye, İzmir'e, İstanbul'a, yani 5-10 ile devletin imkanları seferber edildi'' şeklinde konuştu. Bazı bölgelerde hizmette dengesizlik yaşandığı için bazı illerin göç verdiğini, bazı illerin de göç aldığını anımsatan Çelik, şöyle konuştu: ''Bu gidişat doğru değildir dedik. Siyaset kurumunu güçlendirmemiz gerekir dedik. İtibarlı olması gerekir. Siyaset kurumu önemli bir kurumdur. Siyaset bundan dolayı sayın başbakanımızın önderliğinde çok ciddi şerefli, canlı bir çalışma dönemini yaşıyor. 9 yılını geride bırakıyoruz. Canla başla önemli projelere imza attık. Siz zannetmeyin 'başbakanlar, bakanlar bir yerlerden gelmiş, uzaydan gelmiş' diye. Biz de Anadolu'nun bir yerinden gelmiş, çobanlık yapmış, ayakkabı boyacılığından gelmiş, ama canla başla bu şerefli cumhuriyete bakan olma noktasına gelmiş bir kardeşinizim. Bunu böyle bilmenizi istiyorum.'' -''Türkiye Cumhuriyeti büyüyor, gelişiyor''- Çilenin ne olduğunu bildiklerini dile getiren Çelik, harçlığın cepte olmadığı tablonun ne olduğunu bilerek, memleketi yönetmeye çalıştıklarını söyledi. Bütün bunlar için milletle uyum olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle dedi: ''Milletle kontaklarımız uyuyor ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her dönemde yaptığınız gibi bu tabloyu görüp, bizlerin şevkini, aşkını daha da artacak büyük destekler veriyorsunuz. Yüzde 34'ü yeterli bulmadınız, 40'ı yeterli bulmadınız, 50'lere taşıdınız. Taşıdınız ama bizim sorumluluğumuz Türkiye'de daha da çok arttı. Çok koşmamız, çok çalışmamız gerekiyor. Var olan sorunlarınızı çözmek zorunda olduğumuzu, bu ağır yükü omuzlarımızda hissettiğimizi bilmenizi istiyorum. İşte bu çalışmalar, bu gayretler, bu mücadeleler içerisinde çok şükür Türkiye'de işsizlik azalıyor. Türkiye Cumhuriyeti büyüyor, gelişiyor ve kredi notumuz artıyor. İstikrar var. Yani hedefleri olan bir ülkeyiz. 12 gününü planlayamayan bir Türkiye'de 12 yılını planlayan bir Türkiye'ye geldik.'' -''Sizlerden ve bizlerden destek bekleyen ülkeler var''- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, şunları ifade etti: ''Mısır'a gidiyorsunuz 10 binler, Libya'ya gidiyorsunuz 10 binler, Tunus'a gidiyorsunuz 10 binler, Balkan'lara gidiyorsunuz 10 binler, Lübnan'a gidiyorsunuz 10 binler, 20 binler... Nereye giderseniz gidin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sanki Ağrı ilinde, sanki Ağrılılar tarafından karşılıyormuş gibi karşılanıyor. Bu bizim büyük millet olduğumuzu gösteriyor. Bu kıymeti bilmek durumundayız. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Özellikle bu bölgenin de milletvekili olarak da söylüyorum. Bu büyük coğrafyada Türkiye'den beklentileri olan binlerce mazlum var. Binlerce mağdur var. Büyük coğrafyada sizlerden ve bizlerden destek bekleyen ülkeler var. Böyle bir sorumluluk varken sakın ha 'kendi içinizde imkanları heba eden, kendi içinde eskiden olduğu gibi iç çekişmelerle enerjisini tüketen bir ülke' konumunda olmayalım.'' -''Dünyada moraller sıfır''- ''Vatandaş baş tacı yapılacak ve itilen kakılan değil, değer bulan bir vatandaş anlayışı olarak burada hizmet göreceksiniz'' diye konuşan Çelik, şunları kaydetti: ''Otokontrol sistemini kuracağız. Valimiz burada, kaymakamlarımız burada. Kurum müdürlerimiz burada. Kimse kimseyi aşağılayamaz. Kimse kimseyi dışlayamaz. Herkes insan onuruna yaraşır şekilde kamuda hizmet sunmak durumundadır. Çünkü vatandaşımız değerlidir, kıymetlidir. Biz hizmetleri bu şekilde sunacağız. Biz istiyoruz ki işsizlik oranlarımız sıfırlansın. Ama kardeşlerim bu mümkün değil. Dünyanın sorunu. Bakınız Yunanistan çok zor durumda. Portekiz zor durumda. İtalya'nın notu düşüyor. Avrupa'da moraller bozuk. Geçen hafta ben Paris'teydim. G20 gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin çalışma bakanlarının toplantısına katıldım. Dünyada moraller sıfır. Türkiye'nin son 3 yılda istihdam gerçekleştiren, en çok işsize iş bulan ülke olduğunu raporlar, o toplantıda ortaya koydu. Güzel gidiyoruz demek ki.''