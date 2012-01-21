-Çelik: Birlik olmazsa enerjimizi yanlış yerde kullanırız ŞANLIURFA (A.A) - 21.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Ülkede birlik ve beraberlik olmazsa enerjimizi yanlış yerde kullanırız, enerjiyi yanlış yerlerde kullanırsak o memleketin kalkınması, güçlenmesi, düşmana caydırıcılık vermesi, dostu sevindirmesi mümkün değil'' dedi. Çelik, Viranşehir'de katıldığı kongrenin ardından Ceylanpınar'a gitti. İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan Çelik, daha sonra AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanlığının 4. Olağan Kongresine katılarak, bir konuşma yaptı. Genel seçimler öncesinde halkla bir araya gelip, sorunları dinlediklerini hatırlatan Çelik, hiçbir zaman aldatan olmadıklarını ifade etti. AK Partinin, Şanlıurfa'da milletvekilleri, teşkilatlar ve halk bazında birlik ve beraberliği olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti: ''Birlik ve beraberlik çok önemli, birlikten güç doğar. Eğer milletvekilleri arasında bu birlik ve beraberlik devam ederse inşallah '4 Yılda 400 Proje' taahhüdümüzün çok ilerisine geçeceğiz. Kitapçıkta yazmadığımız birçok şeyin daha gerçekleşeceğini göreceksiniz. Şanlıurfa'da birlik ve beraberlik çok önemli ama aynı şekilde ülkemizin birliği ve beraberliği de çok önemli. Ülkede birlik ve beraberlik olmazsa enerjimizi yanlış yerde kullanırız, enerjiyi yanlış yerlerde kullanırsak o memleketin kalkınması güçlenmesi, düşmana caydırıcılık vermesi, dostu sevindirmesi mümkün değil. Onun için değerli arkadaşlarım, çok sıkıntı çektik, çok problem yaşadık, çok kardeş kavgaları yaşadık yeter artık diyor millet. İnanır mısınız yüreğimden söylüyorum, kılcal damarlarımdan gelerek söylüyorum, bu millet iş ve aş istiyor. Bu memlekette yol ve su problemi olmasın, insan onuruna yaraşır şekilde yaşayalım istiyor. Biz de ülkeyi yönetenler olarak aynı şeyleri istiyoruz.'' Faruk Çelik, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınabilmesi için başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti yöneticilerinin elinden geleni yaptığını anlattı. Başbakan Erdoğan'ın bu konuda 10 yılda ortaya koyduğu performansıyla bütün dünyanın takdirini kazandığını vurgulayan Çelik, ''Sayın Başbakan sağlığını kaybetti bu işler için. Yani hastanelere düştü bu işler için. Hastaneye düşünce muhalefet bile panikledi. 'Tayyip Erdoğan'a aman bir şey olmasın yoksa memleket elden gider' diye. Bu memleketin AK Parti'ye ve ona gönül verenlere çok ihtiyacı var, bunu herkes böyle bilsin'' diye konuştu. Konuşmasının son bölümünde Türkiye'deki ekonomik büyüme, istihdama da dikkati çeken Faruk Çelik, son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinin ekonomisinin gerilediğini buna karşılık Türkiye'nin geliştiğini kaydetti. Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Abdülgani Alkış'ın yeniden aday olduğu ve tek listeyle gidilen seçimde oy verme işlemine geçildi. Kongreye, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zeynep Karahan Uslu, Yahya Akman, Seyit Eyyüpoğlu, Abdülkadir Emin Önen, Abdülkerim Gök ve Mehmet Akyürek ile bazı belediye başkanları katıldı.