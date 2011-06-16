-ÇELİK: BAŞBAKAN HELALLEŞMEYİ HAYATA GEÇİRİYOR ANKARA (A.A)- 16.06.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Sayın Başbakanımız, propaganda döneminde, seçim kampanyaları döneminde diğer siyasi parti liderlerinin kendisine yönelik kişilik haklarına saldırı anlamına gelebilecek sözlerinden dolayı davalar açtı, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Bahçeli'ye, sayın Namık Kemal Zeybek'e davalar açtı. Sayın Başbakanımız, balkon konuşmasındaki helalleşmenin hayata geçirilmiş somut bir yansıması olarak, bu davalarını geri çekti. Sayın Başbakanımız şikayetini geri alıyor, davasından sarfınazar ediyor. Onlara açtığı tezmanit davalarını ya da diğer türlü davaları geri çekiyor'' dedi. Çelik, TVNET televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı ''Balkon konuşması'' ile ilgili sorulan bir soru üzerine şunları söyledi: ''Sayın Başbakan, balkonda çok net mesaj verdi. Rakip takımların futbolcuları birbirlerine faul yapabilirler, zaman zaman birbirlerini isteyerek, istemeyerek incitebilirler, düşürebilirler. Birbirlerinin hatta sakatlanmasına yol açabilirler. Ama maç bitince eğer tokalaşabilirlerse, öpüşebilirlerse, formalarını değiştirebilirlerse bunun adı spor centilmenliğidir. Ben diyorum ki siyaset centilmenliğini de hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz, 'rekabete evet ama nezaketten yoksun rekabete hayır' diyoruz. Yine aynı şekilde 'barış içinde yarış' olsun diyoruz. Fakat maalesef çok tatsız şeyler söylendi. Sayın Başbakan'ın helalleşme lafının sözde kalmaması için bir adım daha belki atılması gerekiyordu. Dün onu Sayın Başbakanımızla da uzun boylu müzakere ettik ve Sayın Başbakanımız bir karara vardı. Sayın Başbakanımız, propaganda döneminde, seçim kampanyaları döneminde diğer siyasi parti liderlerinin kendisine yönelik kişilik haklarına saldırı anlamına gelebilecek sözlerinden dolayı davalar açtı, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Bahçeli'ye, sayın Namık kemal Zeybek'e davalar açtı. Sayın Başbakanımız, balkon konuşmasındaki helalleşmenin hayata geçirilmiş somut bir yansıması olarak, bu davalarını geri çekti. Sayın Başbakanımız şikayetini geri alıyor, davasından sarfınazar ediyor. Onlara açtığı tazmanit davalarını ya da diğer türlü davaları geri çekiyor.'' Hüseyin Çelik, ''Bir de gazetecilere açılan davalar var. Ahmet Altan vesaire...'' denilmesi üzerine de, ''Sayın Başbakan, o davalardan da sarfınazar ediyor'' yanıtını verdi.