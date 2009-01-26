Çelik bariyer 'giyotin' oldu

E-5 Karayolu üzerinde metrobüs yolunu ayıran çelik bariyere çarpan bir motosiklet sürücüsünün daha kafası koptu. Dört gün önce de motorsikletli bir kurye, aynı yerde kaza yapmış, kafası koparak can vermişti.



Alınan bilgiye göre, Bakırköy istikametinden Topkapı istikametine gitmekte olan Uğur Ezer (26) idaresindeki plakasız motosiklet, E-5 Karayolu Zeytinburnu-Cevizlibağ mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak metrobüs yolunu ayıran çelik bariyere çarptı.



Çarpma sırasında sürücü Erez'in başı bedeninden tamamen ayrılırken, aynı motosiklette bulunan ve amcasının oğlu olduğu öğrenilen Cemal Armağan Erez de hafif şekilde yaralandı.



Olayın ardından Erez'in cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Dört günde ikinci kaza



İstanbul Bakırköy E-5 Karayolu'nda dört gün önce meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetmişti. Aşırı hız yapan minibüs ile çelik bariyerler arasında sıkışan motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Onur Sual'ın kafası, çelik halata çarpınca koparak bedeninden ayrılmıştı.

