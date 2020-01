Çelik: Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ayet mi?

T24

ATATÜRK, KANUNLA SEVDİRİLEMEZ



KANUNLA KORUMAK NE BÜYÜK HÜSRAN



GENÇLİĞE HİTABE AYET Mİ?



PEYGAMBERİ KORUMA KANUNU YOK



3 DÖNEM KURALI 'DEĞİŞEBİLİR' SİNYALİ



SARKOZY,USLANMAZ ARLANMAZ BİRİ



RİCCİARDONE’YE: ÖNCE GUANTANOMA’YA BAK



Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin ’in Kanal a daki Görüş Farkı’na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, önemli açıklamalar yaptı. Andımız ve Gençliğe hitabe’nin kaldırılmasını tartışmaya açan Çelik, “Bunlar ayet mi?” diye sordu. Çelik, Atatürk’ü koruma kanunu için de, “Kimseyi kanunla sevdiremezsiniz. Atatürk gibi Cumhuriyeti kuran birisinin kanunla korunuyor olması ne büyük hüsran ve garip bir durum” diye konuştu.Atatürk’ü koruma kanunu hakkındaki sorulara cevap veren Hüseyin Çelik,“ Kanunla kimseyi kimseye sevdiremezsiniz. Neyi ideolojik hale getirirseniz onu dogmatik hale getirirsiniz. Siz eğer Atatürk’ü bir ideolojinin sığ çerçevesi içine hapsederseniz, Atatürk’ü kimsenin tartışmasına müsaade etmezseniz bu Atatürk’e yapılabilecek en büyük kötülüktür.” Dedi. Atatürk’ün kanunla korunmasının garip bir durum olduğunu da savunan Çelik,sözlerini şöyle sürdürdü:“Kendi ülkesinin Milli Kurtuluş Hareketini idare etmiş olan, bir imparatorluğun külleri arasından bir Cumhuriyet kuran, o ülkenin kurucusu olan bir insanın kanunla korumak zorunda bırakılması ne büyük bir hüsrandır öyle değil mi? Ne kadar garip bir durum. DP, CHP’nin ithamlarından dolayı bir kompleksin neticesinde bu kanunu çıkartmıştır. Bir insan kendi milli liderini kanunla korur mu? Böyle bir şeye gerek var mı? Siz onu insanların gönlüne yerleştirmediğiniz sürece, silah zoruyla, devlet zoruyla kimseyi kimseye kabul ettiremezsiniz. Kenan Evren Paşa şunu demedi mi: “Biz Atatürk’ü herkesin kafasına sokacağız.” Tüm okullara Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersi konuldu. Tıp Fakültesine de bu konuldu, ilkokuldan başlıyorsunuz üniversiteyi bitirinceye kadar. Bu sefer ne oluyor? Adeta bir zorlamayla, dikte ettirmeyle verildiği için sevilmiyor.”Çelik, “ Gençliğe Hitabenin kaldırılması teklifi bir gün gelse siz buna nasıl bakarsınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bunu da kamuoyunun oturup tartışması lazım. Şimdi, Reşit Galip andımızı getirmiş değil mi? Ayet mi bunlar? Reşit Galip böyle bir şey yapmamış olsaydı olmayacaktı. 12 Eylülcüler hatırlar mısınız Andımız’a ilavelerde bulundular. Sonra tekrar değiştirdiler. Böyle bir şey olmaz. Türkiye’de yaşayan yabancılar vardır. Mesela Bodrum’da yaşayan İngilizler var. Alanya’da oturan Almanlar var. Yabancılar bana mektuplar yazdılar, bakanlığımın ilk aylarında. “Biz Türk değiliz, biz Türkiye’de yaşıyoruz ve çocuklarımız Türk okullarına gidiyor. Her sabah çocuklarınızı sıraya geçiriyorsunuz ve onlara and içiriyorsunuz.” dediler. İnsani mi bu peki, doğru bir şey mi? “Çelik, Atatürk’ü Koruma Kanunu’na bakışını anlatırken Peygamberi korumaya dönük böyle bir yasa olmadığını da hatırlattı:“Hz. Peygamberi ele alalım. Atatürk’ü bir kenara bırakalım. Hz. Peygamberle alakalı bir ton hakaretamiz şey yazılıp çizilmemiş mi bugüne kadar. Hz. Peygamberi korumakla ilgili herhangi bir şey var mı? Netice şu: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesine bakarsanız, bir görüş sarsıcı, altüst edici, rahatsız edici olabilir. Şiddete yönelmediği sürece siz ona saygı duymak orundasınız. Birisi çıkıp der ki Atatürk dünyanın en demokrat insanıdır. Birisi de der ki Atatürk diktatördü.”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti tüzüğünde yer alan 3 dönem milletvekilliği yapanların emekliye ayrılması kuralının değişebileceği sinyalini verdi. Bu konuda şu anda bir çalışma yapılmadığının altını çizen Çelik,”Bizim şu anda tüzüğümüz bu. Seçime ise daha 3 yıl var. O zanana kadar köprünün altından çok sular akabilir,belli olmaz. Ama şu an itibarıyle bu kural uygulanacak”Soykırımı inkarı suç sayan yasada ısrar eden Fransa Devlet Başkanı Sarkozy’yi ağır bir dille eleştiren Çelik, “Bu uslanmaz,arlanmaz bir tavırdır. Sarkozy büyük bir siyasi kumar oynuyor.Kaybedeceğini anladı.Sarkozy Fransa için yüktür.Türkiye’ye husumetle bakıyor”ABD Büyükelçisi Ricciardone’nin gazetecilerin tutuklanmasına yönelik eleştirelerini değerlendiren Hüseyin Çelik, ABD’nin yaptığı uygulamalara işaret etti:” Sizin Guantanamo’da yıllarca büyük eziyetlere maruz bıraktığınız insanlar var. Niye gittiğini bilmeden nice insan oraya gitti. Şimdi eğer biz bu defterleri açarsak Sayın Ricciardone de bundan çok karlı çıkmaz. Bir büyükelçi bu konuda bir görüşü varsa tabii ki söyler” dedi.