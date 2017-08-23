Çelik: Alman bakan ırkçılardan kopya çekiyor

Avrupa Bakanı Ömer Çelik, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i "ırkçı” ve "aşırı sağcı” gibi konuşmakla suçladı. Bakan Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda "Alman Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımız hakkındaki açıklamaları akıl tutulmasının ötesine geçmiştir” ifadesini kullandı. Gönderdiği toplam 28 mesajda, Gabriel'e yönelik suçlamalarda bulunan Çelik, "Gabriel orijinal açıklamalar yapmıyor. Aşırı sağdan ve ırkçılardan ‘kopya' çekerek konuşuyor” dedi.

Çelik mesajlarında, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel'i seçim kampanyası yapmakla suçlayarak, "İç siyasetteki oy kayıplarını Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışmaları ters tepecektir. Irkçılardan kopya çekerek oy kazanılmaz" ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'u ırkçılıkla suçlayan Çelik, "Alman dışişleri bakanının, göçmen düşmanı ve ırkçı siyasetin sembolü Avusturya dışişleri bakanı ile aynı seviyeye geldiği görüldü artık. Avusturya Dışişleri Bakanının bugüne kadar AB değerlerine ve evrensel değerlere uygun tek konuşması olmamıştır" dedi.

Gabriel ile yaşanan gerginlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daki Türk kökenli seçmene "Türk düşmanı” olarak nitelendirdiği Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillere oy vermeme çağrısında bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tepkisini "Bu, ülkemizin egemenliğine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir müdahaledir" sözleriyle dile getirmişti.

Bunun üzerine Erdoğan Gabriel'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil. Kalkıp bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın?" şeklinde konuşmuştu.

Gabriel, Adalet Bakanı Heiko Maas ile Spiegel Online haber portalı için kaleme aldığı makalede, Erdoğan’ın Almanya’daki demokrasi kültürü için bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, cami ve derneklerin denetiminin sıkılaştırılması gibi bir dizi önlem açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BK