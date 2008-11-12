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Yaşam

Çelik: Alevilerin itirazlarına açığız

Alevilerin Ankara’da 50 bin kişilik mitingle duyurdukları taleplerine hükümetten ilk olumlu yanıt Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten geldi. Çelik, ders kitaplarının Alevilik b&

12 Kasım 2008 02:00

Alevilerin Ankara’da 50 bin kişilik mitingle duyurdukları taleplerine hükümetten ilk olumlu yanıt Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten geldi. Çelik, ders kitaplarının alevilik bölümüne yönelik bilimsel itirazlara kulak vermeye hazır olduklarını söyledi. 

NTVMSNBC'nin haberi göre, Bakan Çelik, “Ders kitaplarında Alevilikte uzman olan bir arkadaş burası yanlıştır dediği zaman biz bunları dinlemeye ve onların bu ortaya koydukları bilimsel itirazlara kulak vermeye hazırız” dedi.

Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu’nun Alevilerin talepleri için söylediği “uç fikirler” açıklamasına karşı Milli Eğitim Bakanı Çelik, “Bizim bir bakanımız uç fikirler deyip kimseyi küçümsemez. Uç fikir olsa bile, demokratik bir yolla ifade edilmiş en aykırı görüşler bile saygı duyulacak görüşlerdir” diye konuştu.

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