-ÇELİK: "MÜTEŞEBBİSLERİN ÖNÜNDE ÖNEMLİ İMKANLAR VAR" ŞANLIURFA (A.A) - 12.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Müteşebbis olan, gerçekten para kazanmak ve iş yapmak isteyen insanların önünde çok önemli imkanlar var'' dedi. Çelik, akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da, bir konukevinde onuruna verilen akşam yemeği ve sıra gecesine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, AK Parti tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen ''Siyaset Akademisi''nin açılışına katılmak ve 22. dönem Şanlıurfa milletvekili Mahmut Kaplan'ın oğlunun düğün töreninde bulunmak için geldiğini belirtti. Son dönemde Şanlıurfa'ya önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Çelik, Şanlıurfa'ya her gelişinde kentteki bir problemin daha giderildiğini gördüğünü söyledi. Çelik, ''Şanlıurfa GAP'ın merkezi. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi bir hamle yaptı, 2012 yılında GAP'la ilgili detay yatırımlar bitirilecek, böylece Şanlıurfa daha fazla cazibe merkezi olmaya devam edecek'' dedi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının üreticilere yönelik çok uygun imkanlı krediler verdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu: ''Hayvancılıkla ilgili sıfır faizle 7,5 milyon TL'ye varıncaya kadar krediler veriliyor. Hiçbir dönem bu kadar imkan olmamıştı. Müteşebbis olan, gerçekten para kazanmak ve iş yapmak isteyen insanların önünde çok önemli imkanlar var. Şanlıurfalı ve değerli insanlarımızın bunu özellikle değerlendirmesini istiyorum. Aynı şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız çok ciddi teşvikler veriyor. Şanlıurfa 5084 sayılı teşvik kanunu kapsamında öncelikli illerden birisi, önemli cazibe merkezidir. Yeter ki, bir arkadaş 'ben kazanmak istiyorum, yanımda adam çalıştırmak istiyorum, istihdam yaratmak istiyor, katma değer oluşturmak istiyorum' desin, bunu yapmak için birçok imkan var.'' Sıra gecesine, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Düşünür, 22. dönem Şanlıurfa milletvekili Mahmut Kaplan ve bazı partililer de katıldı.