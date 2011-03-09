-ÇELEBİ: TÜRK FUTBOLUNU ÇÖKERTTİLER İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Işın Çelebi, Trabzonspor Kulübü ile Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan açıklamalarına destek verdi. Milliyet Gazetesi'nin Esma Sultan Yalısı'nda bu yıl 57'ncisini düzenlediği "Milliyet Yılın Sporcusu 2010" ödül töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelebi, Trabzonspor Kulübü ile Beşiktaş Kulübü'nün bugün yaptığı açıklamaları yerinde bulduğunu belirterek, şöyle dedi: "Dün mızrağın çuvala sığmadığını gördük. Mızrak çuvala sığmıyor. Bu MHK ve federasyonla 10 yabancı oyuncu kuralıyla ön yargılı, masa başında maç sonuçları tayin edilen bir düzenle ne milli takım başarılı olur, ne de Türkiye'de şampiyon olan takımlar Avrupa'da başarılı olur. Bu düzenle hiç kimse başarılı olmaz, Türk futbolunu çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar. Masa başında bu sonuçları tayin etmekle Türkiye'ye yazık ediyorlar." Işın Çelebi, bu sezon Galatasaray'a büyük haksızlıkların yapıldığını iddia ederek, "10 maçta Galatasaray'a büyük haksızlık yapıldığını biliyoruz. Bunu çeşitli defalar açıkladık. MHK, masa başında karar verdiği sürece de bu yapı devam edecek" diye konuştu. Galatasaray Kulübü'nde muhalif kesimin çalışmaları ve ay sonunda yapılacak Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yönetimin ibra edilip, edilmeme durumuyla ilgili bir soru üzerine, Çelebi şunları kaydetti: "Biz stadı yaptığımız için mi ibra olmayacağız? Şirketleri birleştirdiğimiz için mi ibra olmayacağız. Mali durumu düzeltip, bütün bankaların saygı duyduğu bir kurum haline geldiğimiz için mi ibra olmayacağız? Biz bilançoları bağımsız denetimden geçirip, kurumsallaştığımız için mi ibra olmayacağız? Galatasaray camiasının, 25 milyon taraftarının ve 16 bin üyesinin sağduyulu davranacaklarına yürekten inanıyorum. Galatasaray Kulübü şahısların değil, taraftarının kulübüdür." Çelebi, Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın açıklamalarıyla ilgili olarak da "Önemli değil, önemsemiyorum" ifadelerini kullandı.