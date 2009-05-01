Çelebi: Meydana gelenler kendisiyle övünmeli

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, herkesin, 1 Mayıs'ın 100. yılında üzerine serilmiş ölü toprağını dağıtıp, Taksim Meydanı'na geldiği için kendisiyle övünmesi gerektiğini söyledi.



DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutladı. Halaskargazi Caddesi'nden Taksim'e yürüyerek gelen grup, "işte Taksim işte 1 Mayıs" sloganları atarak, Taksim alanına çelenk bıraktı. Katılımcılar, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamanın mutluluğunu Taksim Anıtı'nın etrafından toplanarak ve üzerine çıkarak ifade ettiler.



Grup, daha sonra Kazancı Yokuşu'na gelerek, 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler anısına 1 Mayıs Anıtı'na karanfiller bıraktı. Yürüyüşe katılanlar, burada 1 Mayıs Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulundu.



100. yılın tanıkları



Kazancı Yokuşu önündeki otobüsün üzerinden topluluğa seslenen DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, tüm işçi sınıfının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Herkesin, 1 Mayıs'ın 100. yılında üzerine serilmiş ölü toprağını dağıtıp, Taksim Meydanı'na geldiği için kendisiyle övünmesi gerektiğini belirten Çelebi, "1 Mayıs'ın ülkemizde kutlanmaya başlanmasının 100 yılına tanıklık ederken, 1 Mayıs'ı bayram etseler de bunu hazmedemeyenlerin olduğunu görüyoruz" dedi.



‘İstanbul’a yakışan gaz bombalarıyla

engellenen işçiler değil’



Çelebi, 32 yıl önce Taksim Meydanı'nda yitirilenleri anarak, makul olanın 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olacak İstanbul'a yakışanın da gaz bombalarıyla engellenmeden işçilerin Taksim Meydanı'na girmesi olduğunu söyledi.



Çelebi, şöyle konuştu:



"Dün 1 Mayıs'ın bayram olmadığını tartışanlar, bunu meydan tartışmasına kilitleyenler, bugün de makul sayıyı tartışmaya başladı. Sayılar değil insanlar makul olmalıdır. Anadolu'nun kültürü, geleneği, örfü, adeti bunu gerektirdiği gibi, insan olmanın erdemi de bunu gerektirir. Türkiye, 1 Mayıs 2009'a sorunların çözüldüğü, insanların barış ve huzur içinde özgürlüğünü kullandığı demokratik bir ortamda sorunların giderek ağırlaştığı, hak ve özgürlüklerin budandığı, siyasi iktidarın keyfi uygulamalarının olduğu bir atmosfere gidiyor."



İktidarın, halkın refah ve mutluluğunu düşüneceğine, siyasal ve ekonomik anlamda dışarıya bağımlı olmayı yeğlediğini savunan Çelebi, iktidarın küresel krizin faturasını da halka ödetmeye çalıştığını söyledi.



Çelebi, "32 yıl önce bu meydanda 36 değerli insanın katledildiğini" ifade ederek, katillerin bulunmasını her dönem talep ettiklerini, davanın peşini bırakmadıklarını ama bugüne kadar bir sonuç alınamadığını anlattı.



"1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür" diyen Çelebi, "30 yıldır 1 Mayıs'ın tatil edilme mücadelesi vardır. Yıllardır Taksim'in emekçi sınıfına açılmasını istedik. Burada yüz binlerce arkadaşımız buluşabilirdi. Her katılımcıya engel çıkardılar, gaz attılar. Buna rağmen işte Taksim'de, işte 1 Mayıs alanındayız" diye konuştu.



Türkiye'nin artık bu yasakları kıracağını, bu yasaklara son vereceğini dile getiren Çelebi, işçi sınıfına uygulanan zulme, işten atılmalara, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı duracaklarını, barışı, demokrasiyi, kardeşliği, halkların kardeşliği temelinde egemen kılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Çelebi, "Bugün isterdik ki bütün konfederasyonlar dik durup Taksim'i inletseydik. Bu mücadeleyi birlikte verip işçi sınıfına yönelik saldırılara son verseydik" diye konuştu.



