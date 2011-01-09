-ÇELEBİ: KIDEM TAZMİNATINI KALDIRACAKLAR GAZİANTEP (A.A) - 09.01.2011 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, AK Parti hükümetinin yapılacak seçimde yeniden iktidar olması halinde ilk 6 ayda kıdem tazminatını kaldıracağını, bölgesel asgari ücret uygulaması başlatacağını öne sürdü. Çelebi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen DİSK Bölge Temsilciler Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ''Torba Tasarı'' olarak anılan bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarıya karşı tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. DİSK Genel Başkanı Çelebi, kıdem tazminatının kaldırılması ve bölgesel asgari ücret uygulamasına ilişkin düzenlemelerin 'cesaret edilemediği'' için ''torba tasarı''ya konulmadığını, AK Parti hükümetinin yeniden iktidar olması halinde gündemindeki ilk konuların bu düzenlemeler olacağını savundu. DİSK için tasarının ''kabul edilemez'' olduğunu ve bu değerlendirmelerinin gereği mücadele edeceklerini dile getiren Çelebi, bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi. Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Torba yasa bu haliyle geçiştirilecek bir şey mi? Allah aşkına soruyorum, vicdanı olan, insafı olan, biraz yüreğinde merhameti olan bir iktidar bunu neye dayanarak yapıyor. Varsa tabi, ama yok. Ne insafları, ne vicdanları ne anlayışları var. Sermayenin taleplerini bize kölelik düzeni olarak sunmak istiyorlar. Meydan okumamız gereken bu. Diğer kuruluşlar bu konuda ne yapıyor? Başbakan'a mektup yazmışlar. Biz az mı yazdık. Mektup yazınca anlıyorlar mı? Kendi dilleriyle anlatınca anlıyorlar, sokağa çıkıp tepki koyduğumuzda anlıyorlar. Torba yasa geleceğimizi karartan bir yasa. Hiçbir milletvekili ayrımı yapmadan torba yasaya ilişkin mektup yazın, mesaj, e-mail gönderin, telefon açın, ihanete ortak olmamalarını isteyin. Bu iş sadece konuşmakla olmaz. Baskı grubu görevimizi yerine getireceğiz, ayağa kalkacağız, ayağa kalkmadan bize hayat hakkı yok. Eğer bu süreci camdan, balkondan izlemekle yetinirsek vay bizim halimize. Direneceğiz, zor oyunu bozar, böylesi yasaları bu kadar kolay geçiremezler.'' Tasarıya karşı mücadele etmeleri, mücadeleyi de bugün yapmaları gerektiğini vurgulayan Çelebi, mücadeleyi bugün vermemeleri halinde sınıflarına ihanet etmiş olacaklarını ifade etti. Çelebi, şunları kaydetti: ''DİSK üyesi olmak sorumluluk istiyor, duyarlılık istiyor. DİSK'in işçisi aynı zamanda demokrasinin bekçisidir. Evet işimiz zor. DİSK üyesi olmak bedel ödemeyi gerektiriyor. Geçmişte de bedel ödedik, ödemeye devam ediyoruz ve ödeyeceğiz. 1 Mayıs'larda, grevlerde, cezaevlerinde, eylemlerde bedel ödedik ama size söz veriyorum ki bir bedel de ödeteceğiz. Çünkü geleceğimiz karartılmak isteniyor.'' İşverenlerin Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin ''ortada bir yalan olduğunu'' ortaya koyduğunu söyleyen Çelebi, ''Biz işverenlere gidiyoruz 'yandık', 'bittik' diyorlar. Sonra hükümete gidiyorlar 'uçtuk', 'ihracat şampiyonuyuz' diyorlar. Ya bize yalan söylüyorlar ya da hükümete yalan söylüyorlar. Ama ortada bir yalan olduğu ortada'' diye konuştu.