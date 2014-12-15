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Celalettin Cerrah Hrant Dink cinayetinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade veriyor

Celalettin Cerrah avukatıyla birlikte sabah saat 10.00 sırlarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

15 Aralık 2014 13:21

Yaklaşık 8 yıl sonra Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah "şüpheli" sıfatıyla adliyede ifade veriyor. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastine ilişkin “Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Terör ve Örgütlü suçlar Bürosu savcısı Yusuf Hakkı Doğan, bugün “şüpheli" sıfatıyla dönemin İstanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın ifadesini alıyor. Cerrah avukatıyla birlikte sabah saat 10.00 sırlarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

 

Bakanlığın soruşturulmasına izin verdiği 9 isimden biri

 

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Adalet Bakanlığı'nın Eylül ayında, İstanbul eski Vali Yardımcısı Ergün Güngör ve eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile birlikte soruşturulmasına izin verdiği 9 kamu görevlisinden biri. Soruşturma kapsamında, İstanbul eski Vali Yardımcısı Ergün Güngör, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, İstanbul İstihbarat Şube eski Müdürü Ali Fuat Yılmazer, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek yine dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, polis memuru Bahadır Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi “şüpheli" sıfatıyla alındı.

 

Samast 'bilgisine başvurulan' sıfatıyla ifade verdi

 

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz Cuma günü “bilgisine başvurulan" sıfatıyla Ogün Samast'ın ifadesi alındı. Ayrıca Hrant Dink suikastinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yasin Hayal ile beraat eden Erhan Tuncel de “bilgisine başvurulan" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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