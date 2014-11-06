Celalettin Cerrah, Dink davasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Savcılık, Dink cinayeti davası kapsamında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde, Adalet Bakanlığı'nın kamu görevlilerinin soruşturulmasının önünü açmasının ardından dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Savcılığın, Dink Cinayeti'ne ilişkin Ankara ve Trabzon'da bulunan bazı isimlere de tebligat gönderdiği öğrenildi. Dink Ailesi'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, baştan beri kamu görevlilerinin sorgulanması taleplerinin bulunduğunu, geç de olsa bu taleplerinin yerine getirilmeye başlanmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı izin verdi, savcılık harekete geçti

Adalet Bakanlığı, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve 6 polisin, Hrant Dink cinayetinden soruşturulmasına izni vermesinin ardından savcılık harekete geçti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan, Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerine başvurulmak üzere tebligat gönderdi. Öte yandan savcılığın, Dink Cinayeti'ne ilişkin Ankara ve Trabzon'da bulunan bazı isimlere de tebligat gönderdiği öğrenildi. Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin önümüzdeki günlerde Dink Cinayeti'ne ilişkin ifade vermesi bekleniyor.

Dink ailesinin avukatı: Geç de olsa...

DHA'nın telefonla ulaştığı Dink Ailesi'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu baştan beri kamu görevlilerinin sorgulanması taleplerinin bulunduğunu, geç de olsa bu taleplerinin yerine getirilmeye başlanmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Bakırcıoğlu, Cerrah'ın da aralarında bulunduğu bu isimlerin sorgulanmasının AİHM, Anayasa Mahkemesi, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi ile Başbakanlık Teftiş Kurulu kararları ile artık bağlayıcı hale geldiğinin altını çizdi.

Dink ailesi 3 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştu

Hrant Dink'in ailesinin avukatları, 2011 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları başvuruda, cinayette ihmali bulunduğunu öne sürdükleri eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma izni için İstanbul Valiliği'ne başvurdu, ancak valilik soruşturma izni vermedi. Valiliğin bu kararı üzerine soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Dink'in ailesinin avukatları, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak bu kararın kaldırılmasını istedi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2014 tarihli kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararını kaldırdı.

Bakanlık soruşturmanın yürütülmesi için izin vermişti

Bu karar üzerine 4 Haziran 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının 'kanun yararına kaldırılmasını' istedi. Adalet Bakanlığı, 16 Temmuz 2014 tarihli kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebini yerinde bulmayarak reddetti. Bakanlık, soruşturmanın yürütülmesi için dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri yolladı.