Celalettin Cerrah: Çeber'i biz dövmedik

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu, dün İstanbul’da temaslarda bulundu ve ilk görüşmeyi Cerrah’la yaptı. Milletvekillerinin sorularla sıkıştırdığı Cerrah, karakolda işkence iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma olduğunu anımsatarak, “Bunların sonuçlarını bekliyoruz. Eğer bizde bir kusur varsa gereğini yapacağız” diye konuştu.Karakolda işkence yapıldığı iddialarını reddeden Cerrah, Çeber’in Emniyet’ten cezaevine gönderildikten 10 gün sonra öldüğünü anımsatarak, doktorların “beyin travmasıyla ilgili 48 ya da 72 saatte beyin ödemi oluşmuşsa ölmesi lazım” dediklerini anımsattı.Cerrah, Çeber’le ilgili Emniyette bulunduğu süreye ilişkin dört ayrı doktor raporunun olduğunu ve bunlarda bir sorun olmadığını belirtti.