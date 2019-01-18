Celalettin Can gözaltına alındı

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, bu sabah evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

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78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, bu sabah İstanbul'daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Can'ın gözaltına alınmasının nedeninin İzmir'de yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında başlatılan soruşturma olduğu belirtildi.

Ataköy Polis Karakolu'na götürülen Can'ın akşam saatlerinde soruşturmanın başlatıldığı İzmir'e götürüleceği öğrenildi.

Şubat 2018'de “Terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanan Can, 4.5 aydan uzun süre cezaevinde kalmıştı.