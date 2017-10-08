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Dünya

Celal Talabani'nin yerine Kosret Resul getirildi

65 yaşındaki Kosret Resul, eski bir peşmerge komutanı

08 Ekim 2017 13:27

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani’nin yerine yardımcısı Kosret Resul'un getirildiği ileri sürüldü.

İran resmi haber ajansı IRNA, Kosret Resul'un, 3 Ekim'de vefat eden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kurucusu ve Genel Sekreteri Talabani'nin yerine getirildiğini duyurdu.

​Eski bir Peşmerge komutanı olan 65 yaşındaki Kosret Resul, KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısıydı. 1992 yılında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosuna seçilmiş olan Resul, aynı zamanda IKBY Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

Irak'ın ilk cumhurbaşkanı, KYB kurucusu ve Genel Sekreteri Celal Talabani, 3 Ekim’de Almanya’da yaşamını yitirmişti. 

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