Celal ile Ceren nasıl 'dünyanın en kötü filmi' seçildi?

10 gün önce vizyona giren ve başrollerini Şahan Gökbakar ile Ezgi Mola'nın oynadığı 'Celal ile Ceren' filmi ABD kökenli internet sitesi IMDb'de en kötü film seçildi. Film, dünyadaki tüm sinema fimleri hakkında bilgiler içeren sitede 'En kötü 100 film' sıralamasına 10 üzerinden 1.7 oy alarak gelmiş geçmiş en kötü film olarak girdi.



Listeyi izleyici oylarıyla belirleyen IMDb, Türkiye'deki 'incisözlük' sitesi yazarlarının oy bombardımanıyla Şahan Gökbakar'ın filmini otomatik olarak 'zirveye' taşıdı.

Daha önce filmin konusunun ve mottosunun (Herkesin bir Ceren’i vardır) incisözlük girdilerinden çalındığını iddia ederek filme tepki gösteren sözlük yazarları, yine incisözlük üzerinden örgütlenerek filmi IMDb’nin en kötü filmler listesinde birinci sıraya taşımak için büyük çaba harcadı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, eleştirmenlerden olumsuz yorumlar yanında olumlu tepkiler de alan Celal ile Ceren, bu operasyona rağmen 615 salonda gösterilmeye devam ediyor ve ikinci haftasında 1 milyon 500 bin seyirci rakamını geçti.



Filmin konusu: Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı komedi ve romantik türündeki "Celal ile Ceren"de Şahan Gökbakar ile Ezgi Mola'nın yanı sıra Dilşah Demir, Gökçen Gökçebağ, Çağlar Salman ve Timur Kunt rol alıyor.

Şahan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı "Herkesin bir Ceren'i vardır" sloganlı film, 6 yıldır birlikte olan sevgililerin ayrıldıktan sonra yaşadığı deneyimlerin öyküsünü mizahi dille beyaz perdeye taşıyor.