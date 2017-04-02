Celal Bayar’ın kızı da "Hayır" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'u evinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürsoy "Türkiye'nin geleceği için bütün 'Hayır' diyenlere buradan selamımız olsun. Demokrasinin yolundan ayrılmanın ne bize ne de sadece Türkiye'nin değil bütün dünya içinde bir yol olmadığını görüyorum. Gazaları mübarek olsun diyorum" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nu kapıda Nilüfer Gürsoy’un kızı Bilge Gürsoy karşıladı. Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı olarak gerçekleşen ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Çıkışta Nilüfer Gürsoy ile Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı.

"Ümit ediyoruz ki yüksek sesle ‘hayır’ çıkacak"

Nilüfer Gürsoy şöyle konuştu:

“Sayın Kılıçdaroğlu lütfettiler, ziyaretimize geldiler. Ortak müştereklerimizi görüştük. Milletimiz için, Türkiye’nin geleceği için bütün ‘Hayır’ diyenlere buradan selamımız olsun. Ortak bir konumuzdur, bütün Türkiye’nin paylaşacağı, milli değerlerimizi korumakla yükümlüyüz diyebilirim. Türkiye’nin ileri gitmesi için, Cumhuriyetin temellerini inkar etmenin, demokrasinin yolundan ayrılmanın ne bize ne de sadece Türkiye’nin değil bütün dünya içinde bir yol olmadığını görüyorum. Gazaları mübarek olsun diyorum. Bütün ‘hayır’ diyenlere selamımız olsun diyorum. İnşallah daha aydınlık, daha güzel günler gelecektir. Buna katkıda bulunanlara gazaları mübarek olsun diyorum. Belki yazılı bir açıklama olacak. Fikirlerimi açıklama fırsatı bulacağım bu şekilde. Heyecanlıyım, ümitliyim tabi endişelerimiz de var. Fakat milletimizin sağ duyusuna her zaman güveniyoruz. Ümit ediyoruz ki yüksek sesle ‘hayır’ çıkacak. Türkiye aydınlık yollara doğru mesafe katedecek. Kendilerini de bu yolda yürüdükleri için çok teşekkür ederim.“

"Bu mesajı Türk halkı takdir edecektir"

Nilüfer Gürsoy’un açıklamasının ardında bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Verdiğiniz bu mesaj çok önemli bir mesaj. Bu mesajı Türk halkı takdir edecektir. Demokrasiye bağlılık, Cumhuriyete bağlılık, bayrağımıza bağlılık çok ama çok önemlidir. Bunu sizin dillendirmeniz bizim açımızdan çok önemlidir. Tarihi bir önemi var. Bu görevi yaptığınız için size şükran borçluyuz” dedi.