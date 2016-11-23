"Celal Bayar yaşasaydı 'Bu kış komünizm gelebilir' derdi, kriz kapıda"

Evrensel yazarı Kamil Tekin Sürek, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili olarak "Yine, binlerce ihraç. İçlerinde ilerici, demokrat akademisyenler de var. Barış bildirisini imzalayanlardan on üç kişi de ihraç edilmiş deniyor. Yine dernekler ve gazeteler kapatılmış" dedi. "Bir taraftan da ekonomik kriz başladı. Geliyor değil, resmen krizin içindeyiz. Doların değeri yükseliyor, dış borçlar katlanıyor, cari açık büyüyor, işsizlik artıyor, talep düşüyor, üretim yavaşlıyor, sıcak para girişi yok" diyen Sürek, "Küresel ısınma nedeniyle artık kışlar ısınsa da, siyaseten ve ekonomik olarak bu kış soğuk geçecek. Celal Bayar yaşasaydı, 'Bu kış komünizm gelebilir' derdi. Komünizm gelmese de kışın neyin geleceği belli olmaz" ifadesini kullandı.

Kamil Tekin Sürek'in "Kriz kapıda" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2016) yazısı şöyle:

OHAL KHK’leri bitmek bilmiyor. Dün iki tane daha çıkardılar. Yine, binlerce ihraç. İçlerinde ilerici, demokrat akademisyenler de var. Barış bildirisini imzalayanlardan on üç kişi de ihraç edilmiş deniyor. Yine dernekler ve gazeteler kapatılmış.

Hukuk falan dinleyen yok. Keyfilik yönetme biçimi olmuş. Son kararnameye bir de KHK ile yapılan işlemlere karşı tazminat yollarına başvurulamaz diye bir hüküm koymuşlar.

Komik. Ya da korkunç.

Çünkü, bu işi yapanlar ya hiç hukuk tahsil etmemişler; OHAL kalkınca her işlem için on binlerce tazminat davası açılacağını düşünemiyorlar ve koydukları hükmün hiçbir işe yaramayacağını da…Ya da, daha kötüsü OHAL rejiminin sonsuza dek süreceğini düşünüyorlar. Ve bunu planlıyorlar.

Bir taraftan da ekonomik kriz başladı. Geliyor değil, resmen krizin içindeyiz. Doların değeri yükseliyor, dış borçlar katlanıyor, cari açık büyüyor, işsizlik artıyor, talep düşüyor, üretim yavaşlıyor, sıcak para girişi yok vs.vs.

İktidar, ABD ve AB ile arasındaki soğukluğun etkilerini azaltmak için Asya ülkelerini dolaşıyor. Şanghay Beşlisi’ne girmekten söz ediyor. Elbette, bu sözler Avrupa’yı tehditle dize getirme taktiği ama, Avrupa dize gelecek gibi gözükmüyor. Küresel ısınma nedeniyle artık kışlar ısınsa da, siyaseten ve ekonomik olarak bu kış soğuk geçecek. Celal Bayar yaşasaydı, “Bu kış komünizm gelebilir” derdi. Komünizm gelmese de kışın neyin geleceği belli olmaz.

Tedbirli ve hazırlıklı olmalı.