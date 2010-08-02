ÇEL-MER'den atılan işçiler fabrikayı işgal etti

T24- Gebze- Çayırova bölgesinde kurulu bulunan ÇEL-MER Çelik A.Ş’de çalışan 22 işçi Birleşik Metal –İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını iddia etti. İşçiler firmanın 16 Temmuz’da aldığı kararı protesto etmek için işyerlerinde “işgal” eylemi başlattı. Fabrikadan çıkmayarak 17 gündür karara direnen işçiler sivil toplum örgütlerini uğradıkları haksızlığa karşı kendilerine destek vermeye çağırdı.



İşçiler adına yapılan açıklamaya göre sosyal haklarını alabilmek için mücadele veren ÇEL-MER Çelik A.Ş çalışanı 22 işçi geçen DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldu.

Ancak çalışma koşullarının kötülüğünden ve sosyal haklarının fabrika tarafından gasp edilmesi nedeniyle sendikal örgütlenmeye giden işçiler bu mücadelelerinin karşılığını işten atılmakla gördüler.



22 işçinin konuyla ilgili yaptığı basın açıklaması şöyle:



Bizler, Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi’nde kurulu ÇEL-MER Çelik A.Ş’de çalışan işçileriz. 16 Temmuz günü Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduğumuz gerekçesiyle 22 kişi atıldık.

Sendikaya üye olduk, çünkü ÇEL-MER patronu tüm haklarımızı gasp ediyordu.

Sendikaya üye olduk, çünkü ailemize bir parça daha ekmek götürebilmenin derdindeydik.

Sendikaya üye olduk, çünkü köle gibi çalışmak değil, insanca yaşamak ve çalışmak istiyorduk.

Sendikaya üye olduk, çünkü haklarımızı alabilmemizin yolunun örgütlenmekten geçtiğini biliyorduk.



ÇEL-MER patronu ise haklarımızı görmezden geldi. Elimizde kalan kırıntıya bile göz koydu. Örgütlendik haklarımızı istedik, bize kapıyı gösterdi. Bizim sırtımızdan kazanırken iyiydik, ama hakkımızı istediğimizde kötü olduk.



17 gündür direniyoruz. Ancak ÇEL – MER işvereni sendikal haklarımızın gaspı konusunda oldukça ısrarcı davranıyor. Taleplerimizi göz ardı ediyor. 17 günlük direnişimiz boyunca üç maymunu oynadı ve oynamaya devam ediyor. Kuralsızlık ve yasa dışılığını sürdürüyor. Bu anlamıyla biz ÇEL – MER işçileri olarak bu keyfilik ve vurdum duymazlık karşısında bugün itibariyle işyerimizi İŞGAL etmiş bulunuyoruz. İşgalimiz ÇEL – MER patronunun pervasız saldırıları karşısında meşru bir zemine oturmaktadır. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar İŞGAL eyleminde ısrarcı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Başta hakları için direnen sınıf kardeşlerimiz olmak üzere, tüm duyarlı Basını, Sendikaları, Meslek Odalarını, Demokratik Kitle Örgütlerini İŞGAL eylemimize destek vermeye fabrika önünde beklemeye çağırıyoruz.