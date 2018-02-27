"Çekya, Salih Müslim'e karşılık Türkiye'de 2 tutuklu vatandaşını isteyecek" iddiası

Çekya basını, başkent Prag'da gözaltına alınan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim karşılık, Türkiye'de tutuklu Çekya vatandaşı iki YPG üyesinin isteneceğini iddia etti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Ankara'yla takas görüşmelerine hazır olduğu öne sürüldü.

Söz konusu takasın konusu, Kasım 2016'da Türkiye-Suriye sınırında yakalanan ve dava gününü bekleyen Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas'ın Salih Müslim'e karşılık serbest bırakılmaları.

Sözcü'de yer alan habere göre, iki Çekya vatandaşının suçlu takası yoluyla ülkelerine gönderilmesi daha önce Prag tarafından gündeme getirilmiş ancak Ankara tarafından reddedilmişti.

YPG üyesi Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas, 2016 yılında Şırnak'ta yakalanarak tutuklanmıştı. Farkas'ın keskin nişancı olduğu, Vşelihova'nın ise Avrupa-Suriye arasında lojistik, sağlık hizmeti ve eleman temini yaptığı belirtilmişti.