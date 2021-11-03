Çekya'da merkez ve merkez sağ partiler, koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardı

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Çekya'da merkez ve merkez sağ partiler bir koalisyon hükümeti kurma ve uygulayacağı ana politikalar konusunda anlaşmaya vardı.

Beş partilik koalisyon yüksek enflasyon, yüksek borç, yükselen enerji fiyatları ve tekrar hız kazanan Koronavirüs salgını gibi başlıklarla mücadele edecek.

Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Demokratik Yurttaşlık Partisi Genel Başkanı Petr Fiala, 12 saatten uzun süren görüşmenin ardından partilerin hükümet rollerini bölüşme konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

Fiala, "Uzun, dolu bir gün oldu ama başarılı sonuçlandı. Koalisyon anlaşması sağlandı ve ana gündemler belirlendi" dedi.

5 partilik koalisyon, parlamentonun alt meclisindeki 200 koltuktan 108'ine sahip olacak ve Andrej Babis'i iktidardan edecek.