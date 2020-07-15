Çekya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

T24 Dış Haberler

Çekya'da bir yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı.

Kazanın salı akşam saatlerinde başkent Prag'ın 34 kilometre doğusunda yer alan Cesky Brod'da meydana geldiği belirtildi. Gece boyunca kurtarma ekipleri enkazdan yolcuları kurtarmak için çalıştı.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre kazada en az 35 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun "ağır" ve sekizinin de durumunun "ciddi" olduğu ifade edildi.

Bu, Çekya'da bu ay içinde meydana gelen ikinci ölümcül tren kazası oldu. 7 Temmuz'da da ülkenin Almanya sınırında iki tren çapışmış ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.