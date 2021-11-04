Çekya Cumhurbaşkanı, 26 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

26 gündür hastane olan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın yoğun bakımdan çıkıp servise alındığı duyuruldu.
Sputnik’te yer alan habere göre, Prag Askeri Hastanesi’nde tedavi gören Çekya Cumhurbaşkanı yoğun bakımdan servise alındı.
Hastane sözcüsü Jitka Zinke, Zeman’ın durumunun iyiye gittiğini söyledi.
77 yaşındaki Çekya Cumhurbaşkanı, 10 Ekim’den bu yana hastanede tedavi görüyor.
Tekerlekli sandalye kullanan 77 yaşındaki Zeman'ın nöropati ve tip 2 diyabet hastası olduğu biliniyor. Çek liderin sağlık durumu sıkça ülkede gündem oluyordu.