Çekmeköy'de sonuç değişmedi, koltuk AKP'nin

İstanbul'un yeni ilçesi Çekmeköy'de AKP adayı Ahmet Poyraz'ın kazandığı ilçe belediye başkanlığı seçimine CHP'nin itirazı üzerine yeniden yapılan oy sayımında sonuç değişmedi.

İl Seçim Kurulu'nun, CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığının itirazını kabul ederek, 4 Nisan'dan itibaren ilçedeki 308 sandıktan 292'sinde yaptığı sayımda, AK Parti'ye 32 bin 206, CHP'ye ise 31 bin 763 oy çıktı.



İlçe Seçim Kurulu'nca daha önce yeniden sayımı yapılan ve İl Seçim Kurulu'na getirilmeyen 16 sandıktaki oylarla AK Parti'nin toplam oyu 33 bin 868, CHP'nin ise 33 bin 532'yi buldu.



29 Mart seçimlerinde AK Parti adayı Poyraz ilçe belediye başkanlığını 343 oy farkla kazanırken, CHP, bu sonuca ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.



İlçe Seçim Kurulu, 16 sandığın yeniden sayılmasına karar vermiş, bunun üzerine CHP de tüm sandıkların yeniden sayımı için İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu.



Talebi görüşen İl Seçim Kurulu, yeniden sayımı yapılan 16 sandık dışındaki 292 sandığın tekrar sayımını kararlaştırmıştı.