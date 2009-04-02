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Politika

Çekmeköy'de oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını kabul ederek, Çekmeköy'de ilçe belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımına karar verdi.

02 Nisan 2009 03:00

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını kabul ederek, Çekmeköy'de ilçe belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımına karar verdi.

Çekmeköy'de CHP'nin, Beylikdüzü'nde de CHP ve DP'nin ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin sonucuna itirazlarını görüşen İl Seçim Kurulu, Çekmeköy'de ilçe belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasını, Beylikdüzü'ne itirazların ise reddini kararlaştırdı.

Bu arada, Tuzla ve Sultangazi ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların daha sonra görüşüleceği öğrenildi.

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