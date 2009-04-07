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Politika

Çekmeköy’de oy sayımı sürüyor

İstanbul İl Seçim Kurulu, Kartal, Beyoğlu, Beylikdüzü, Tuzla ve Sultangazi itirazlarını reddetti. Çekmeköyde oylar sayılıyor.

07 Nisan 2009 03:00

İstanbul İl Seçim Kurulu, Kartal, Beyoğlu, Beylikdüzü, Tuzla ve Sultangazi'de belediye başkanlığı seçimlerine yönelik itirazları reddetti.


29 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP Kartal, CHP, MHP ve Saadet Partisi Sultangazi, CHP Tuzla, Beyoğlu ve Beylikdüzü, DP Beylikdüzü belediye başkanlığı seçimlerine itiraz etti.

İl Seçim Kurulu, siyasi partilerin, oyların yeniden sayılması ve seçimlerin iptali yönündeki istemlerini reddetti.

CHP'nin, Çekmeköy belediye başkanlığı seçimlerine yönelik itirazı üzerine ise oylar yeniden sayılıyor.

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