Çekmeköy'deki cinayette Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de 2017 yılında Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan ve Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilen 10 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 kişinin ardından İstanbul merkezli Aydın, Yalova ve Düzce'de yeni operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden 5'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık diğer 5 şüpheliyi de tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

"Reis Sedat Peker'i müvekkilim olması nedeniyle tanırım"

Şüpheli Avukat Ayhan S. hakimlik sorgusunda önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kasten öldürme olayının gerçekleştiği tarihte ben Kuşadası'ndayım. Yusuf Y. isimli şahsın bana nasıl ulaştığını bilmiyorum, muhtemelen bir tanıdıklarının önerisi üzerine bana gelmişlerdir. Özkan İ.'yi müvekkilim olan Yusuf aracılığıyla göndermiş olduğu dilekçe nedeniyle cezaevinde ziyaret ettiğimden tanırım. Kendisini ziyaret ettiğim sırada avukatı da yanımızda bulunmaktaydı. 'Bu dilekçeyi açıklarsan kendine hasım yaparsın' şeklinde herhangi bir beyanım olmamıştır. Kendisini kesinlikle tehdit etmedim. Yusuf Y. ve Özkan İ.'yı emniyette teslim olmadan önce benimle iletişime geçtikleri yönündeki tespiti kabul etmiyorum. Böyle bir iletişim olmamıştır. Reis Sedat Peker'i müvekkilim olması nedeniyle tanırım. Ben kendisinden herhangi bir şekilde emir talimat almadım. Kendisinin birçok davasına avukatı olarak katılmışımdır. Suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

"Kimseye anlatma arkasında Reis Sedat Peker var' dedi"

Şüpheli Ozan B. ise sorgusunda "Olay günü ben, Ufuk ve Burçin'i havaalanından alıp Çekmeköy tarafına geçtik. Yolda Ufuk bir yere uğradı. Orada başka bir araca 3 kişi daha binip, 2 araç şeklinde Çekmeköy tarafına devam ettik. Daha sonra yolda biz Burçin'i araçtan indirdik. Burçin yürüyerek devam etti, diğer araç da Burçin'i takip etti. 3-4 dakika sonra silah sesleri duyduk. Ben ne oluyor diye Ufuk'a sorduğumda kendisi bana 'Abi ben sana daha sonra anlatırım' dedi. Otele geçince olayı anlattı. 'Sen bu kişileri bilmiyorsun ailen ve çocukların var. Kimseye anlatma arkasında Reis Sedat Peker var' dedi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

"Sedat Peker'den talimat almadım"

Şüpheli Burçin B.'nin ise "Olay yerine beni Ufuk ve Ozan bırakıp gitmişlerdi. Olay bir anda meydana geldi. Olay öncesinde Ayhan S. ile aynı yerde baz vermemiz tamamen rastlantıdır. Metin Y.'yi, Cahit aracılığıyla tanımıştım. Olaydan sonra Cahit'e ilişkin tek tanıdığım o olduğu için onu aradım" dedi.

Burçin B. ifadesinde Sedat Peker'le ilişkisinin normal bir vatandaş gibi olduğunu öne sürerek, "Mitinglerine katılıyordum, bazen evine meyve götürüyordum. Kendisi ile ilgili başka bir irtibatım yoktur. Reis Sedat Peker'den hiçbir şekilde talimat almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheliler de üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi

2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Burçin B. ve Ozan B.'nin "Kasten öldürme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Hakimlik, tutuklanma talebiyle sevk edilen avukat Ayhan S., Metin Y. ve Yavuz Ç.'nin tutuklanma talebini reddederek haklarında imza ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uyguladı. (DHA)