Çekmeköy Belediyesi'nden 'araç ihale' açıklaması: Tamamen yasalara uygun biçimde düzenlenmiştir

Çekmeköy Belediyesi, basında yer alan araç ihale haberlerine ilişkin olarak, "Tamamen yasalara uygun bir şekilde, hiçbir ihlal ve müdahalenin olmadığı ihale çarpıtılarak, gerçeklerle alakası olmayan haberlerle Çekmeköy Belediyesi itibarına gölge düşürülmek istenmektedir." ifadelerini kullanarak, ihaleye katılan iki firmanın tekliflerinin fotokopi olduğu ve geçici teminatlarının bulunmadığı için ihale yeterliliği bulunmadığını belirtti.

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Sami Yayla, belediyenin araç ihalesini 24 milyon 670 bin TL fazla bedelle Akmercan Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verdiğini iddia etmiş ve teklifi reddedilen şirketlerden birinin belediyeye ihtarname çektiğini açıklamıştı.

Çekmeköy Belediyesi, söz konusu iddialara yönelik olarak, bir açıklama yayınladı. Belediye'nin basın açıklamasında, ihalenin tamamen yasalara uygun şekilde düzenlendiği belirtildi.

Çekmeköy Belediyesi'nin "Çamur at izi kalsın" maksatlı araç ihalesi yayınları hakkındaki açıklaması şu şekilde:

Bazı yayın organlarında, “Tamamen yasalara uygun bir şekilde, hiçbir ihlal ve müdahalenin olmadığı Çekmeköy Belediyesi Araç İhalesi” çarpıtılarak; gerçeklerle alakası olmayan, yayıncılık ilkeleri ve yasalara açıkça aykırı yorumlarla haberleştirilerek, bir kamu kurumu olan Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın itibarına gölge düşürülmek istenmektedir.



Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden şeffaf bir şekilde yapılan ihalede; “ihaleyi kaybeden tarafların, devletin belirlediği ve tüm başvurular için istisnasız olmazsa olmaz evrakları hazırlamadığı, bu yüzden sadece teklif vererek isimlerini kayıtlara geçirdiği ama ihaleyi yasal olarak alamadıkları, bu nedenle bu firmaların yasal olarak itiraz hakları olmasına ve belediyenin bu süreci sonuna kadar beklemesine rağmen bu haklarını kullanmadıkları” gibi gerçeklere yapılan haberlerde yer verilmemiştir. İhalenin sadece sonucunu alarak gerçekleri çarpıtan bu kişi ve kurumlar, cevap hakkı doğmasına rağmen Çekmeköy Belediyesi’ne söz hakkı vermemiştir.



Kamu menfaatini gözetmek konusunda 3 dönemdir hassasiyetle çalışan Çekmeköy Belediye Başkanlığı, gerçek dışı haberler karşısında yasal haklarını kullanmaktadır ve kullanmaya devam edecektir. Gerçek dışı haber yapan medya kuruluşlarına ve kişilere gönderilen tekzip metnini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Tekzip metni

148,08 km2 yüzölçümlü, yaklaşık 265.000 nüfuslu Çekmeköy ilçesinde hizmet veren Belediye Başkanlığımızca; kamu hizmetlerini yerine getirebilmek adına binek oto, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, iş makinesi, çöp toplama araçları, park ve yeşil alanların bakımı için gerekli araçlar vb. hizmet araçlarının temin edilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kiralama ihalesine çıkılmıştır.



27 (yirmi yedi) ay süreli araç kiralama ihalesi; ilgili müdürlükçe kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve 2019/348518 ihale kayıt numarası ile Kamu İhale Kurumu üzerinden tüm Türkiye genelinde ilan edilmiştir. İhaleye istekli olabilecekler tarafından çeşitli itiraz dilekçeleri idaremize sunulmuş olup, tüm itiraz dilekçeleri idaremiz tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri kapsamında incelenmiştir. İşbu itirazların ilgili meri mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve ilgililere itirazlarının reddedildiği idaremizce tebliğ edilmiştir. İtirazları reddedilen ihaleye istekli olabilecekler tarafından Kamu İhale Kurumu’na itiraz yoluna başvurulmamış, herhangi bir dava da açılmamıştır.

Bu kapsamda 01.10.2019 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayan araç kiralama ihalesi; 29.08.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen bu ihaleye; üç istekli firmanın katıldığı, katılan firmalardan ikisinin teklif zarfı içerisinde sunduğu tüm belgelerin fotokopi olduğu, geçici teminatlarının bulunmadığı ve bu durumun mer’i mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Kamu hizmetlerini yerine getirebilmek adına binek oto, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, iş makinesi, çöp toplama araçları, park ve yeşil alanların bakımı için gerekli araçlar vb. hizmet araçlarına ilişkin ihale, teklif zarfını mevzuata uygun olarak hazırlamış ve geçici teminatı bulunan hâlihazırdaki yüklenici firma üzerinde kalmıştır.

Tarafınızca, Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın itibarını zedeleyici, saldırı niteliğinde gerçekdışı yayın yapılmıştır. Basın özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğü ise diğer yönüyle halkın bu bilgi ve görüşleri doğru ve gerçeğe uygun alma hakkıdır. Ancak söz konusu yayın bakımından basın özgürlüğünden yahut gerçeğe uygun haber alma hakkından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü ne yazık ki tekzibe konu yayın, gerçek dışıdır ve kamuoyunun yararına yahut bilgisine konu teşkil edebilecek nitelikte değildir. İşbu gerçek dışı yayın, temelden yoksun, ispata muhtaç ve muğlak ifadelerle kamuoyunu yanıltma ve Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın itibarını ağır bir şekilde sarsma amacı gütmektedir.

Netice itibariyle, 07.07.2020/08.07.2020 tarihinde yayınlanan ….. isimli program/yayın yanıltıcı, aldatıcı olup, etkin bir demokrasi ve hizmet için vazgeçilmez olan belediyecilik faaliyetlerini itibarsızlaştırmak ve etkisizleştirmek amacına yöneliktir.

Tekzip metninin 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında tekzibe konu programda aynı ölçüde ve şekilde yayınlanmasını talep ederiz. Çekmeköy Belediye Başkanlığı adına zarar veren, hukuka aykırı yayın hakkında cevap ve düzeltme hakkımızın tarafınızca kullandırılmaması halinde tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."