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Spor

Çeklerin oyuncusu Cech

Chelsea’nin başarılı kalecisi, Çek Cumhuriyeti’nde 2008 yılının en iyi oyuncusu seçildi.

24 Mart 2009 02:00


Chelsea’nin başarılı kalecisi, Çek Cumhuriyeti’nde 2008 yılının en iyi oyuncusu seçildi.

Petr Cech, daha önce 2005 yılında aldığı Çek Cumhuriyeti Yılın Oyuncusu ödülünü, ikinci kez aldı.

Oylamada sondan birinci sırayı alan Juventus’un deneyimli yıldızı Pavel Nedved ve üçün sırayı alan Atletico Madrid’in defansı Tomas Ujfalusi gibi yıldızlarla yarışan 26 yaşındaki oyuncu, kişisel web sayfasında yaptığı açıklamada “Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Benim performansımı bütün yıla göre değerlendirdiklerini ve yalnızca şanssızlık yaşadığım Türkiye maçını değerlendirmediklerini sanıyorum” dedi.

Milli takımdaki inişli çıkışlı performansına rağmen Chelsea’de son zamanlarda formunun zirvesinde olan Cech, yine de takımının Premier Lig’de zirveye ulaşmasına yeteri kadar katkı sağlayamadı. Manchester United’ın dört puan gerisinde bulunan Maviler, Tottenham Hotspur karşısında bu farkı kapatma şansı yakalasalar da bunu iyi değerlendiremediler. Liderle arasındaki puan farkını bire indiren Liverpool’un ikinci olduğu Premier Lig’de Chelsea’nin de şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için bundan sonra maç kaybetmemeleri gerekiyor.

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