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Dünya

Çeklerden işsizlere elektrik jesti

Çek Cumhuriyeti Enerji Kurumu, ekonomik krizden dolayı işten çıkarılan 3.574 kişinin 3 aylık elektrik faturasının silindiği bildirildi.

18 Mayıs 2009 03:00

Çek Cumhuriyeti Enerji Kurumu, 2009 yılı başı itibariyle ekonomik krizden dolayı işten çıkarılan 3.574 kişinin 3 aylık elektrik faturasının silindiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 3 aylık elektrik faturasının maksimum 7.500 kron (260 Euro) olabileceği, bu rakamın üstünde faturası olan işsizlerin aradaki farkı kurumlarına ödemesi gerektiği bildirildi.

Çek Cumhuriyeti genelinde 2,7 milyon aileye elektrik hizmeti sunan kurumun yetkilileri, 2009 yılı sonuna kadar bu hizmeti işini kaybeden vatandaşlarına bir kereliğine sunacağını açıkladı.

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