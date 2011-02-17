T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇEKLER DE ''TÜRKİYE'' DEDİ ANKARA (A.A)

17 Şubat 2011 12:22

-ÇEKLER DE ''TÜRKİYE'' DEDİ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Çek Cumhuriyetinin önemli turizm dergisi TTG Travel okurlarının cevapladığı ankette Türkiye, ''En Sevilen Destinasyon'' kategorisinde birinci oldu.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nde yaklaşık 50 yıldır yayınlanan ve turizm sektörüne hitap eden TTG Travel dergisinin 60 bin okuyucusu arasında anket düzenledi.  Geçtiğimiz yıl ''en sevilen destinasyon'' kategorisinde üçüncü seçilen Türkiye'nin bu yılki oylamada açık farkla birinciliği aldığı ankette, ikinciliği Tayland, üçüncülüğü Yunanistan elde etti. Ankette ''en iyi havayolları'' kategorisinde de Türk Hava Yolları (THY), üçüncü seçildi. Turizm sektörünün ve tur satışlarının önemli bir ayağını oluşturan ulaşım sektöründe elde edilen bu başarıda, THY'nin Prag uçuşlarının sayısını haftada ikiye çıkarmasının da etkisi oldu. Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2010'da 2009'a göre yüzde 5.8 artarak, 174 bin 426 kişiye ulaşmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24