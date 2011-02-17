-ÇEKLER DE ''TÜRKİYE'' DEDİ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Çek Cumhuriyetinin önemli turizm dergisi TTG Travel okurlarının cevapladığı ankette Türkiye, ''En Sevilen Destinasyon'' kategorisinde birinci oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nde yaklaşık 50 yıldır yayınlanan ve turizm sektörüne hitap eden TTG Travel dergisinin 60 bin okuyucusu arasında anket düzenledi. Geçtiğimiz yıl ''en sevilen destinasyon'' kategorisinde üçüncü seçilen Türkiye'nin bu yılki oylamada açık farkla birinciliği aldığı ankette, ikinciliği Tayland, üçüncülüğü Yunanistan elde etti. Ankette ''en iyi havayolları'' kategorisinde de Türk Hava Yolları (THY), üçüncü seçildi. Turizm sektörünün ve tur satışlarının önemli bir ayağını oluşturan ulaşım sektöründe elde edilen bu başarıda, THY'nin Prag uçuşlarının sayısını haftada ikiye çıkarmasının da etkisi oldu. Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen turist sayısı, 2010'da 2009'a göre yüzde 5.8 artarak, 174 bin 426 kişiye ulaşmıştı.