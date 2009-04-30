‘Çekle ödemede ciddi sorunlar var’

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Erturhan, çekle ödemelerin yasal düzenlemelerinin iyi niyetli ve dürüst işadamlarını koruyucu nitelikte olmadığını belirterek, "Maalesef Türkiye'de henüz çekle ilgili yasal düzenleme iyi niyetli ve dürüst tüccar, işadamlarını korumaktan uzak" dedi.



Erturhan, GAGİAD tarafından düzenlenen "Yeni Çek Yasası ve Ticari Yaşama Etkileri" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyada ticaretin güvene dayalı olarak yürütüldüğünü, ekonomilerin gelişmesinde çekle ödemelerin son derece büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.



Erturhan, şunları kaydetti:



"Gelişmekte olan bir ülke olarak ülkemizde çekle ödemeler konusunda çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Enflasyon sisteminin zayıf olmasından ve yasal düzenlemelerdeki boşluklardan ve eksikliklerden yararlanan kötü niyetli şahısların, ticaretteki karşılıklı güven ilişkisi ilkesini de suistimal ederek dolandırıcılık yoluna gitmektedirler. Bu yüzden çekle ilgili yasal düzenlemeler Türkiye ticaret ve iş yaşamının en temel sorunlarından birisidir. İşadamları ve tüccarların kendilerini doğrudan ilgilendiren ve hayati öneme sahip çek ile ilgili yasal düzenlemeleri çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü hukuk sisteminde yasayı bilmemek mazeret sayılmamaktadır."



Avukat Mehmet Balcı da çek ile ilgili hukuksal düzenlemelerden bahsetti.

