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Spor

Çekişmeli maçı Heat kazandı

NBA'de deplasmanda New York Knicks ile karşılaşan Miami Heat, karşılaşmadan 93-87 galip ayrıldı.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - NBA'de deplasmanda New York Knicks ile karşılaşan Miami Heat, karşılaşmadan 93-87 galip ayrıldı.

NBA'de New York Knicks sahasında Miami Heat'e 93-87 mağlup oldu.

İlk çeyrekte başabaş mücadele oldu ve ev sahibi takım 23-21 galip ayrılmayı başardı.

İkinci çeyrekte konuk ekip Miami toparlandı ve devreyi 41-37 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte de aynı oyununu sürdüren Miami, son çeyreğe 64-54 önde girdi.

Maçın en çekişmeli geçen son çeyreğinde ise müthiş bir mücadele vardı ve ev sahibi takım farkı bir ara 3 sayıya kadar indirmesine rağmen bir türlü Miami'yi yakalamayı başaramadı ve maçtan 93-87 mağlup ayrıldı.

Miami'de yıldız oyuncu Dwyane Wade attığı 30 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, M.Beasley 19 sayı – 2 ribaund, U.Haslem 12 sayı – 6 ribaund, J. O'Neal 11 sayı – 8 ribaund 3 asist ve M.Chalmers ise 11 sayı – 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.

Ev sahibi takımda D.Gallinari'nin 26 sayı – 8 ribaund 3 asisti ve D.Lee 19 sayı – 16 ribaund1 asisti galibiyet için yeterli olmazken, W.Chandler 15 sayı – 2 ribaund 1 asist, A.Harrington 12 sayı – 7 ribaund ve 1 asistle karşılaşmayı tamamladı.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Miami 93 New York 87
Boston 86 Orlando 77
Cleveland 102 LA Lakers 87
LA Clippers 93 Phoenix 124
Denver 96 Portland 107

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