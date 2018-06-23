Çekişmeli eşleşmede 13. randevu; Güney Kore - Meksika

2018 Dünya Kupası'nda F Grubu mücadelesinde karşılaşacak Güney Kore ve Meksika tarihlerindeki 13. maçı oynayacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika 3 puana sahipken, İsveç'e yenilen Güney Kore'nin puanı bulunmuyor.

Rekabette Meksika üstünlüğü

İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 12 maça bakıldığında Meksika'nın üstünlüğü görülüyor. Meksika bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, Güney Kore 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Meksika'nın attığı 24 gole, Güney Kore 15 golle karşılık verdi.

İlk maç 1948'de

İki takım arasındaki rekabet 70 yıl önceye dayanıyor. Güney Kore ve Meksika ilk olarak 1948 Londra Olimpiyatları ilk turunda karşı karşıya geldi. O mücadeleyi Meksika 5-3 kazandı.