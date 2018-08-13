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Çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna serdiler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tescilli ayçiçeği çekirdeği 'İnegöl alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca, çareyi çevre yolunun bir şeridini kapatmakta buldular

13 Ağustos 2018 20:11

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, tescilli ayçiçeği çekirdeği \'İnegöl alası\' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca, çareyi çevre yolunun bir şeridini kapatmakta buldular. Ayçiçeği çekirdeklerini yola sererek kurutan üreticiler, kendilerine yer tahsis edilmesini istedi.
Türkiye\'nin çerezlik en büyük ayçiçeği çekirdeği \'İnegöl alası\' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamamaktan yakınıyor. Üreticiler bu yıl da Ahmet Türkel Çevre Yolu\'nun bir şeridini kapatarak ürünlerini yaklaşık 1 kilometre boyunca serdi. Akbaşlar Mahallesi\'nde ayçiçeği çekirdeği yetiştiren Şaban Çakır, \"Çekirdeklerimizi ayırdık. Bugün de kurutmaya başladık. Çevre yolunun bir şeridini kapattık. Burada kurutmak daha iyi oluyor. Yaklaşık 1 kilometrelik şeride ürünlerimizi serdik. Havalar iyi giderse bir hafta içersinde çekirdekler tamamen kurutulmuş olur\" dedi. Ayçiçeği çekirdeklerini her yıl bu şekilde kuruttuklarını söyleyen Çakır, geçen yıl kilosunu 6 liraya sattıkları ürünün fiyatının bu yıl 4 liraya kadar düştüğünü söyledi.

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