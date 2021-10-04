Çekirdek enflasyon yüzde 16.98'e yükseldi; Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz indirimine gidebilir

Merkez Bankası'nın faiz indiriminde esas gösterge olarak aldığı ve enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ve altın fiyatlarındaki değişimleri dışlayarak elde edilen C çekirdek enflasyonu eylülde yüzde 16,98' yükseldi.

C endeksi çekirdek enflasyon ağustosta ise 16,78 seviyesindeydi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faizin c endeksli çekirdek enflasyonun üzerinde tutulacağını ifade etmişti.

Merkez Bankası'nın politika faizi ise şuanda yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Dünya gazetesine göre çekirdek enflasyondaki artışın ekimde sürmesi beklenirken, banka önümüzdeki ay 100 baz puanlık faiz indirime gitme şansına sahip.

Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağı Para Politikası Toplantısı (PPK) ise 21 Ekim 2021'de toplanacak.

Merkez Bankası son olarak 23 Eylül'de toplanan PPK'da faizlerde 100 baz puan indirime gitmiş, yüzde 19'luk politika faizi yüzde 18'e düşürülmüştü.

Kararın ardından ise döviz kurları sert yükselerek 8,80 seviyelerinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

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